En yakın rakibine bakın ne kadar fark attı

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MTM, Türk televizyonlarında 2016 yılında en çok izlenen dizilerin medya araştırmasını yaptı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul', yıl boyunca toplam 34 bin 471 habere konu olarak zirveyesine oturdu. Senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini engin altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştıkları dizinin ilk bölümü, 2014 yılının aralık ayında izleyiciyle buluşmuştu.

Star TV ekranlarında sezon boyunca adından söz ettiren "Kiralık aşk' dizisi, toplam 24 bin 464 haberle ikinci sırayı aldı. Romantik komedi türündeki dizinin başrollerini Elçin Sangu ve Barış Arduç paylaşıyor.

Acun Ilıcalı zirvede, Murat Boz takipte

Listenin üçüncü sırasında yer alan aksiyon dizisi 'Kurtlar Vadisi Pusu', geçtiğimiz 16 Haziran tarihinde 300'üncü bölümüyle sezon finaline gitmişti. Yeni sezonda ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı, dizinin takipçileri tarafından merak konusu olurken, Kurtlar Vadisi Pusu toplam 17 bin 417 haberde yer aldı.

ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', listenin dördüncü sırasında yer alırken 16 bin 481 habere konu oldu. Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştıkları aksiyon dizisi her hafta sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Beşinci sıradaki 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', yeni sezonda fox tv'de izleyicisiyle buluştu. Senaryosunu Yılmaz Şahin ve Nüket Bıçakçı'nın yazdığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Metin Akdülger ve Farah Zeynep Abddullah yer alıyor. Küçük yaşta tahta çıkan ve uzun süre hüküm süren Sultan 4. Murad'ın döneminde yaşananlar konu edildiği 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi; yazılı, görsel ve elektronik basında toplam 15 bin 974 habere konu oldu.