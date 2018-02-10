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En verimli yıl

2017 yılında, abone sayısı ve gelirlerinde rekor büyümeyi yakalayan Türk Telekom, 2018’de de iddialı hedefler belirledi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:18
En verimli yıl

Türk Telekom rekorlarla dolu 2017 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı. Abone sayısında 41 milyonu geçen şirket, elde ettiği gelir ve kârlılıkla da moral bulurken, yaptığı kampanya ve yatırımlarla da dikkat çekti.

ABONEDE ZİRVEDE

Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana sağlanan en yüksek yıllık artışla, 2,8 milyon yeni abone kazandı. 31 Aralık 2017 itibariyle toplam abone sayısı 41,7 milyona ulaştı.

YATIRIMI DA ARTTI KÂRI DA

Şirket, 2017’de 3,2 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), güçlü gelir büyümesi ve verimlilik programlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması sayesinde yüzde 18 yıllık rekor büyüme ile 6,45 milyar lira oldu. FAVÖK marjı ise yıllık 1,6 puan artışla yüzde 35,6’ya ulaştı. Türk Telekom’un 2017 dönemine ait net kârı da güçlü büyüme ve faaliyet kârın artışının etkisiyle 1,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 11

2018 yılında, konsolide gelirlerde (Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi-UFRYK12 hariç) 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 11 seviyelerinde büyüme planlayan Türk Telekom, bu yıl 3,5 milyar lira yatırım hayata geçirmeyi hedefliyor. Şirket, internetin yaygınlaşmasına yönelik kampanyalar ve mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle hayata geçirdiği EMPATİ programını bu yıl da sürdürecek.

İNTERNETTE 10 MİLYON ABONE

‘İnternet Bizden’ kampanyası büyük ilgi gören Türk Telekom’un 2017’de toplam internet abonesi sayısı 2008’den bu yana rekor 1,1 milyonluk artış ile 9,7 milyona yükselerek 10 milyon aboneye yaklaştı. Fiber internet abone bazında ise 2017’de 737 binlik büyüme kaydedildi ve toplam fiber internet abone sayısı 2,7 milyon oldu. Faturalı mobil abone sayısı ise 19,6 milyona ulaştı.

CEO'SU SONUÇTAN MEMNUN

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 2017 yılı için “Yerli ve milli teknolojileri üretmek, Türkiye’nin dijital geleceği için yeni değerler inşa etmek ve dünyaya Türk mühendisliğini ihraç etmek için attığımız başarılı adımlarla hatırlanacak özel bir yıl oldu” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:18
  1. Türk Telekom

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