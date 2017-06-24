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En uzak mesafeden adam öldürme rekoru!

Kanada ordusu, Irak'ta görevli Özel Kuvvetler üyesi bir Kanada askerinin, DEAŞ'lı bir teröristi 3540 metre uzaklıktan vurarak dünya rekoru kırdığını duyurdu

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:22
En uzak mesafeden adam öldürme rekoru!

Kanada'nın elit özel güçlerinde görev yapan bir keskin nişancının Irak'ta en uzun mesafeden insan öldürme dünya rekorunu kırdığı açıklandı. Ölen kişinin DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirtildi.

Kanada ordusundan yapılan açıklamada, "Kanada Özel Operasyonlar Komutanlığı, 2. Müşterek Görev Birliği'nin bir üyesinin 3540 metre uzaklıktaki bir hedefi başarıyla vurduğunu doğruluyor. Operasyonel güvenlik nedenleri il personelimiz ve koalisyon ortaklarımızın güvenliği için olayın yer ve zamanını açıklamayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına karşın, Globe ve Mail gazeteleri olayın son bir ay içerisinde meydana geldiğini belirtti. Gazeteye konuşan bir askeri yetkili, atışın Irak güvenlik güçlerine karşı saldırıya geçen DEAŞ'lı teröristlere karşı yapıldığı, bölgede sivillerin varlığı nedeniyle hava saldırılarından çok keskin nişancı atışlarının kullandığını belirtti. 

Kanada Özel Kuvvetleri'nde görev yapan keskin nişancının McMillan TAC-50 tipi bir keskin nişancı tüfeği kullandığı ve atışın tetiğe basıldıktan sonra 10 saniyeden kısa bir süre içerisinde DEAŞ'lı bir teröristi vurduğu belirtildi.

Bir önceki en uzak mesafeden keskin nişancı ateşiyle insan öldürme rekoru, 2009'da bir Talibanlı teröristi 2475 metreden vuran İngiliz keskin nişancı Craig Harrison'a aitti. 

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:22
  1. McMillan TAC-50
  2. ırak
  3. deaş
  4. Taliban
  5. Craig Harrison
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