En tatlı hasat başladı

Bingöl’de yayla ve uygun arazilere yerleşen 850’den fazla bal üreticisi, 130 bin kovanda bal üretimine başladı. Havanın sıcak olması nedeniyle bal hasadına erken başlayan arıcılar, sabah erken saatlerde kovanları açarak sağım yapıyor. Üreticiler, kovanlardan topladıkları petekleri, çadırlarda sağım makinesiyle sağarak, satışa hazır hale getiriyor.

Bingöl balının 2017 hasat mevsimi başladığını belirten Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, arıcıların hasattan memnun olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl hava şartlarından dolayı yüzde 70 bir verim düşüşü yaşadıklarını anımsatan Üzer," Bu sene çok şükür arıcılarımız memnun. Bu yıl arıcılarımız güzel bir verim elde etti. Pazarlama konusunda arıcılarımızın büyük bir şikayeti var. Arıcılarımızın kanayan yarasıdır. Bingöl Üniversitesinde güzel bir çalışma yapılıyor. Bingöl balının patentini alırsak, bunu güzel bir şekilde tüketicilerimize sunarız”dedi.

Garip Köyünde yaklaşık 4 yıldır arıcılık yapa Zeki Üzer, bu yılki sağımın fazla olduğunu kaydetti.

Bingöl balının ucuza satıldığını dile getiren Üzer," 2013 yılından beri arıcılık işini yapıyorum. Eski yıllarda çok iyi verim alıyorduk. Son iki sene arkadaşlarımız verim alamadılar. Bu sene hava şartlarından dolayı güzel bir verim var. Devletimizin bu yıl bize destek çıkmasını istiyoruz. Bizim Bingöl balı çok ucuza gidiyor”diye konuştu.