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En son ne zaman sıla-i rahim yaptınız?

Yeni Akit Web TV vatandaşa sordu: En son ne zaman sıla-i rahim yaptınız?

14 Ocak 2018 Pazar 17:59

Sıla kelimesi, kavuşmak, ulaşmak, vuslat anlamına gelir. Sıla; “ulaşmak”,“ kavuşmak” manasına gelen “vusul” kökünden gelmektedir.

Rahim; kelime olarak rahmetten gelir. Rahmet “acımak”, “şefkat duymak ” manalarını taşır.

Akrabalık, hısımlık, yakınlık, kuvvet, karabet gibi farklı kelimelerle dile getirilen beşeri yakınlığı ifade eder. (Fîrûzâbâdî, İbnü'l-Esir) Bir nesneyi bir nesneye ulaştırmak bitiştirmek ve eklemek manasındadır.

Sıla-i rahim: Hısım akrabayı ziyaret emek ve onlarla görüşmek ve mektuplaşmak; alakayı devam ettirmek akrabanın kusurlarını affetmekdir. İslam dinin en önem verdiği konulardan biridir. Sıla-i rahim, akrabalar, yakınlar arasındaki bağı ve iletişimi sağlam tutmak bu ilişkileri koparmamaktır. Akrabalık ilişkilerinin iyi olması için karşılıklı saygı sevgi ve yardımlaşmanın güçlü olması gerekir.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 17:59
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  • OsmanpasaOsmanpasa55 dk önce
    Allah im devletimize zeval vermesin boyle bilgilendirmelere izin verdigi icin milletimizin cogu boyle seylerden bilgisiz insallah islamin butun adetlerini ogrenecez
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