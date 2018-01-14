En son ne zaman sıla-i rahim yaptınız?
Yeni Akit Web TV vatandaşa sordu: En son ne zaman sıla-i rahim yaptınız?14 Ocak 2018 Pazar 17:59
Sıla kelimesi, kavuşmak, ulaşmak, vuslat anlamına gelir. Sıla; “ulaşmak”,“ kavuşmak” manasına gelen “vusul” kökünden gelmektedir.
Rahim; kelime olarak rahmetten gelir. Rahmet “acımak”, “şefkat duymak ” manalarını taşır.
Akrabalık, hısımlık, yakınlık, kuvvet, karabet gibi farklı kelimelerle dile getirilen beşeri yakınlığı ifade eder. (Fîrûzâbâdî, İbnü'l-Esir) Bir nesneyi bir nesneye ulaştırmak bitiştirmek ve eklemek manasındadır.
Sıla-i rahim: Hısım akrabayı ziyaret emek ve onlarla görüşmek ve mektuplaşmak; alakayı devam ettirmek akrabanın kusurlarını affetmekdir. İslam dinin en önem verdiği konulardan biridir. Sıla-i rahim, akrabalar, yakınlar arasındaki bağı ve iletişimi sağlam tutmak bu ilişkileri koparmamaktır. Akrabalık ilişkilerinin iyi olması için karşılıklı saygı sevgi ve yardımlaşmanın güçlü olması gerekir.