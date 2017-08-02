En pahalı işsiz Fatih Terim

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun yollarını ayırmasının ardından Terim’e ödeneceği iddia edilen 3.5 milyon euroluk tazminat Türkiye’nin gündemine oturdu. Kasım 2018’e kadar yıllık 3,5 milyon euro olan maaşını almaya devam edecek. Kasım 2018’e kadar 4 milyon 365 milyon euroluk bu ücret 15 aya bölünmüş eşit miktarlarla ödenecek. Bu da TFF’nin Terim’e her ay 291 bin euro (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) işsizlik maaşı ödeyeceği anlamına geliyor. Ancak Terim bu süreçte bir yerde teknik direktörlük yapmaya başlarsa ödeme sona erecek.

Günde 10 saat çalışan bir asgari ücretlinin 1404 lira aylık aldığı Türkiye’de Terim, çalışmadan 1 milyon 193 bin liralık maaşı ile 854 asgari ücretlinin maaşını tek başına alacak.

Terim’in alacağı aylık alacağı işsizlik maaşı ile şunlara tekabül ediyor:

Toplam 69 milletvekili (17 bin 200) maaşı,

İstanbul’un orta sınıf semtlerinden birinde her ay 3+1’lik 3 daire fiyatı,

Bodrum’da güzel bir yazlık villa,

Ortalama 200 bin lira değerinde 6 adet lüks otomobil,

2 bin 875 çift spor ayakkabı,

Ibiza’da lüks bir otelde 170 gecelik tatil,

Toplam 4 bin 912 adet ev tüpü