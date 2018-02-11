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En önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü

Sokollu Mehmed Paşa adına Bosna Hersek'in Visegrad şehrinde Mimar Sinan tarafından yapılan Drina Köprüsü, ülkedeki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer almaktadır.

11 Şubat 2018 Pazar 12:11
En önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü

Drina Nehri üzerine 1571-1577 yıllarında yapılan ve ayrı zamanda "Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü" olarak da bilinen tarihi köprü, Mimar Sinan'ın Bosna Hersek'teki eseri olarak bugün de tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Osmanlı'nın Balkanlar'da en çok eserinin bulunduğu ülkelerin başında gelen Bosna Hersek, tarihi boyunca yaşadığı birçok savaşa rağmen korumayı başardığı camiler, köprüler, han ve hamamlarla adeta açık hava müzesi gibi.

Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü dönemlerde yapılan ve bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış en önemli tarihi miraslardan biri de Mimar Sinan'ın yaptığı Drina Köprüsü.

Osmanlı'nın en parlak döneminde üç padişaha sadrazamlık yapan Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen bu köprü, hem teknoloji tarihi hem de dünya kültür tarihi açısından önem taşıyor.

O dönem Bosna Vilayeti ile başkent İstanbul arasındaki anayol üzerinde yapılan köprü, etrafındaki köy ve şehirlerin gelişmesinde de anahtar rol üstlenmişti.

Drina Nehri üzerine dönemin koşullarında inşa edilen Visegrad şehrindeki bu tarihi köprü, gerek mimarisi gerekse heybetiyle görenleri etkiliyor.

UNESCO tarafından 2007 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne de dahil edilen bu köprü, aynı zamanda dünya kültür mirası içinde yer alan 6 tarihi köprüden biri olarak biliniyor.

Yurt dışında Osmanlı dönemine ait 307 köprüden 121 tanesi Bosna Hersek'te yer alıyor. Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü ile Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, dünya mimarisine damga vuran iki önemli eser olarak ön plana çıkıyor.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 12:11
  1. Drina Köprüsü
  2. Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü

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