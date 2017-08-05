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En net fotoğraf! Karadeniz'de bulundu

Zonguldak'ta aralarında ABD'li bilim insanlarının da bulunduğu uzmanlar Tieion Antik Kenti açıklarındaki dört batık gemiye indi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:58
En net fotoğraf! Karadeniz'de bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Filyosbeldesindeki Tieion Antik Kenti'nde önemli bir su altı kazısı yapılıyor. MS. 2 ile 13. yüzyıl arasındaki döneme ait dört batık gemiyi inceleyen uzmanların arasında ABD'li bilim insanları da var. Florida Üniversitesi arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Peter Sinelli ile Dr. Edward Dandrow beş öğrencisiyle katılıyor.

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve kazı sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım, hava şartlarına göre toplam 10 gün su altı kazısı yapacaklarını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, kazıyla ilgili Anadolu Ajansı'na konuştu:

"Antik kentteki kazılar geçen ay başladı. Temmuz ve ağustos ayı boyunca karadaki çalışmaları yürüttük. Çalışmalarımızın son bölümünü ise su altı çalışmalarına ayırmıştık. 10 kişilik su altı ekibimiz var. İlk etapta elimizde ne var, ne yapabiliriz gibi su altında tespitlerimizi yaparak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tespit ettiğimiz dört batık gemi var. Şu an kıyıya en yakın olan ve Roma dönemine tarihlendirilen batık üzerinde çalışıyoruz."  

Tieion Antik Kenti

Zonguldak'ın kuzeydoğusunda sahil kenti Filyos'taki Tieion Antik Kenti, Tios adlı rahibin önderliğindeki Miletos kolonisince kuruldu. Tarih boyunca Herakleia Pontika (Ereğli) ve Amastris'in (Amasra) gölgesinde kalan kent, çeşitli krallıklara bağlı varlığını sürdürdü.

Romalılar tarafından yıkılıp yağmalanan kent, daha sonra yeniden inşa edilerek Roma eyaletlerine bağlı ticaret ve balıkçı bölgesi oldu.

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yabancı araştırmacılar ve seyyahlarca araştırmalar yapılan antik kentteki kazılar, 2006'da başlatıldı. Araştırmaların, Karadeniz ve Küçük Asya tarihi ile arkeolojisine ışık tutması bekleniyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:58
  1. Zonguldak
  2. Tieion Antik kenti
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