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En milli gelin alma... Gelini mehterle aldı!

Sinop Gerze'de damat, gelin almaya mehter takımı ile birlikte gitti.

18 Ağustos 2017 Cuma 22:05
En milli gelin alma... Gelini mehterle aldı!

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Altunel'in oğlu Cüneyt Altunel, 17 Ağustos Perşembe akşamı hayatını Tansu Gökgöz ile birleştirdi. Damat Cüneyt Altunel, 19 Mayıs mahallesinde ki evinin önünden konvoy eşliğinde gelin almaya mehter takımı eşliğinde gitti. Gelin evinin önünde bir süre marş çalan Mehter Takımını, mahalle sakinleri cep telefonlarıyla kaydetti. Gelin, baba evinden dualar eşliğinde çıkartıldıktan sonra salona hareket eden Gelin ve Damat, düğünün yapılacağı salona da Mehter Takımı eşliğinde giriş yaptı. Damadın babası Başkan Cemal Altunel, Mehter Takımının, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, ''Oğlumun düğününü mehter takımı ile yapmak istedim. Mehter gösterisi ile renklenen düğünümüz güzel anılarla hafızalarımızda yer bulacak. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum'' diyerek çifte mutluluk diledi.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 22:05
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