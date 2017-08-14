En kritik isim de kabul etti! O sözler salonu karıştırdı…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın onuncu celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı BEKİR BOZDAĞ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, cuma günü savunmasını tamamlayan ancak çapraz sorgusu yarım kalan eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin çapraz sorgusu yapıldı.

KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ!

Sanık Dişli'ye ilk olarak Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarından görüntüleri izlettirildi. Dişli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ve koridorda telefonla konuşmasına ilişkin kayıtların, Genelkurmay Başkanlığı karargahıyla görüşmelerine dair olduğunu iddia etti

AVUKATIN SÖZLERİ SALONU KARIŞTIRDI

Avukat ve sanıkların sorularının ardından Dişli'nin avukatı savunma yaptı. Savunma sırasında zaman zaman bekleyerek, konuşan avukata müşteki avukatlarının bulunduğu bölümden 'Yalan bulamıyor' denilerek, laf atıldı. Bu sözler üzerine avukat, 'Kim o geri zekalı?' dedi. Avukatın bu söze, şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden yoğun tepkiler yükseldi. Müşteki avukatlarının da tartışmaya katılması üzerine sanık ve müşteki avukatları bir süre karşılıklı atıştı. Tartışma, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın araya girmesiyle son buldu. Duruşma, sanık Muzaffer Düzenli'nin savunmasıyla devam etti.