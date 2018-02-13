"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine tokat gibi cevap

Partisinin Erzincan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamı Recep Tayyip Erdoğan” sözlerine tokat gibi bir cevap verdi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesine hatırlatan Yıldırım, o gece Kılıçdaroğlu’nun korkudan Bakır Belediyesi Başkanı’nın evine saklandığını söyleyerek, “Sen saklandığın zaman Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım meydandı” dedi.

"KILIÇDAROĞLU KİMDEN YANASIN SÖYLE"

Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun! Afrin'e girmeyin diyorsun. Bu nasıl mantık? Kimden yanasın çık da söyle. Sonuna kadar gideceğiz, sen istesen de istemesen de.

"ÇANAKKALE'DEKİ MÜCADELEMİZ NEYSE AFRİN'DEKİ DE ODUR"

Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki mücadele de aynı şekilde devam edecektir.