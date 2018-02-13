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"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine tokat gibi cevap

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamı Recep Tayyip Erdoğan” sözlerine tokat gibi bir cevap verdi.

13 Şubat 2018 Salı 15:08
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine tokat gibi cevap

Partisinin Erzincan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine tokat gibi bir cevap verdi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesine hatırlatan Yıldırım, o gece Kılıçdaroğlu’nun korkudan Bakır Belediyesi Başkanı’nın evine saklandığını söyleyerek, “Sen saklandığın zaman Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım meydandı” dedi.

"KILIÇDAROĞLU KİMDEN YANASIN SÖYLE"

Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun! Afrin'e girmeyin diyorsun. Bu nasıl mantık? Kimden yanasın çık da söyle. Sonuna kadar gideceğiz, sen istesen de istemesen de.

"ÇANAKKALE'DEKİ MÜCADELEMİZ NEYSE AFRİN'DEKİ DE ODUR"

Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki mücadele de aynı şekilde devam edecektir.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:08
  1. Binali Yıldırım
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • NurNur50 dk önce
    Ya bakır belediyesi kk yabir baktırsabu adam hiç normal konuşmuyorey chpliler sizde kendinize bir baktırın bu adama nasıl oy veriyorsunuz RTE korkakmışyuüuuuuh yabu adamın zeka yaşı 4 veye 6
  • ÜmitÜmit53 dk önce
    Komik adam keMAL !
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Kilictar oglu hakli cunki kendisi bir kukla kendinsinden bahsediyor bu sahisi Adam yerine koymuyoruzki bir ceyrek lik cani var ama erdogana gelince koca bir yurek 100yilda bir geldi pir geldi kilictar oglunu anliyoruz kiskanclik kindarlik hastaligina yakalanmis caresi yoktur
  • FatihFatih1 sa önce
    ....adam afrine girmeyelim demiyor...
  • Ahmet Hamza Ahmet Hamza 1 sa önce
    Kaka sen varya küçük yavrum Yunus'un yaptığı kaka'dan daha değersizsin
  • MuratMurat1 sa önce
    Kk bir palyaço, şükür böyle bir muhalefet müdürü var. Para versen böylesini başa getiremezsin. Dün diktatör diyordun, bugün korkak. Boş bir yaratık bu kk.
  • ercanercan1 sa önce
    BAKIR BELEDİYESİ YAZILMIŞ HERKES HERŞEYİ İYİ BİLİYOR ONLAR KONUŞTUKÇA BATIYOR
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Başbakan Çok Doğru Söylemiş. En Korkak KeMal Yalandaroğlu. Hiç Şüphesiz.
  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI1 sa önce
    İşsiz yüzsüz,terbiyeden nasibini alamamış insanların yüzlerine su akıttan utanma arlanma bilmezler.Çünkü edepsiz tepinir durur kendini yer.Erkek oğlan öğrenir babadan sohbet gezmeyi,Kız evlat öğrenir anadan sofra kurmayıAna baba terbiyesi olmayan ağzı olan konuşur.
  • salimsalim1 sa önce
    bunların suratı utanmayı unutmuş deve derisinden kalın.
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