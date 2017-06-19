En Kalite Sporcu Gıdaları ve Takviyeleri

Spor ya da diğer fiziksel aktiviteler vücudu zorlamaktadır. Vücut hazırlanmak, korunmak ya da fiziksel aktivite sonrası toparlanmak adına her zaman uygun ve etkili bir sıvı ve besin ögesi alımı sağlayabilen, özel olarak formüle edilmiş ürünlere ihtiyaç duymaktadır.

Sporcu gıdaları spor gerçekleştirenlerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamalarına ya da performanslarını en iyi düzeyde ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla özel şekilde formüle edilmiş ürünlerdir. Bu ürünler gıda tebliği kapsamında üç başlık altında değerlendirilir.

Karbonhidrat miktarı yüksek yer alan ürünler: Fiziksel aktivite öncesinde karbonhidrat depolarını arttırmak ve fiziksel aktivite sonrasında toparlanmayı hızlandırmak nedeni ile formüle edilmiş ürünlerdir.

Spor içecekleri: Karbonhidrat, sıvı ya da elektrolitlerin hızlı olarak yerine konmasını sağlamak amacıyla formüle edilmiş karbonhidrat ya da elektrolit içeren gıdalardır.

Proteinve protein bileşenleri bir arada bulunduran ürünler: Yoğun fiziksel aktivite zamanlarında protein dengesini korumak nedeni ile formüle edilen amino asit karışımları, amino asit, amino asit bileşikleri ve proteince zenginleştirilmiş gıdalardır.

Yağ yakıcılar1980 yılında yağ yakmaya destek olan bir ürün olarak piyasaya sunulmuştur. İlerleyen zamanlarda aynı işlevi gören ürünlerin belirgin hale gelmesiyle birlikte, popülerliğini yitirmiş olmasına rağmen, günümüzde güçlü bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Yağ yakıcılar üzerinde yapılan araştırmalar ışığında, salt yağ yakma durumunun yanı sıra spor egzersizlerinde güç ve performans arttırmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.

L-Carnitine Yararları Nelerdir?

L-Carnitine nin vücuttaki görevlerinden birisi de yağları, uzun zincirli yağ asitlerini hücre mitokondrisine taşımasıdır. Bu bölgede, yağ asitleri okside olur ve ATP üretir. Enerji olarak kullanılması da, hem dinlenme, hem de egzersiz zamanında büyük bir fayda sağlamaktadır.

Kilo Aldırıcı Toz Nedir?

Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insan var ve bunların büyük çoğunluğu kilo vermeye çalışmaktadır. Ancak kilo vermeye çalışmayan diğerleri ise kilo almaya çalışmaktalar. Kısacası dünya üzerinde çok az insan kilosundan memnundur. Herkes kendine göre ya zayıf ya da şişmandır.

Bu bağlamda düşünüldüğünde kilo vermek isteyenler kadar almak kilo almak isteyen kişiler de bulunmaktadır. Bu kişilerin de genellikle kullandıkları yol kilo aldırıcı toz kullanmaktır.

Kilo aldırıcı toz olarak seçenekler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları karbonhidrat tozu ve protein tozları olarak sıralanabilir. Ancak bu tozlar aynı zamanda ve ilk olarak vücut geliştirme ya da sporda enerjiyi arttırmak üzere kullanıldığı için, bu tür tozlar kullanım şekline göre kilo alımına yardımcı olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki; bu tür besin takviyelerinde öncelikle bir hekime danışılmalıdır.

Sonuç olarak “kilo aldırıcı toz nedir?” sorusunun en net cevabı, karbonhidrat ya da protein tozları ve karışımlarıdır. Bu tozlar kullanım sırasında daha rahat kullanabilmek adına, süt ile içilebileceği gibi, taze meyve ya da yulaf ezmesi gibi katkılar ile zenginleştirilebilir.