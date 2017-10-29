“En iyisini yapmaya gayret ediyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Muğla ve Antalya’da ören yerleri, antik kentler ve tatil beldelerini havadan helikopterle inceledi. Kurtulmuş, Perge antik kentiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Antalya’ya gelen yabancı turistlere Perge’yi tanıtmak, Antalya’daki turizmci arkadaşlarımızın da vazifesidir. Gönlümüz arzu ediyor ki, bu konuya ayıracak çok paramız olsun, bütçeden çok fazla parayı buraya ayırabilelim. 10-20 yılda yaptığımız işi iki yılda yapalım." dedi.

Bakan Kurtulmuş, daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Perge antik kentinde incelemelerde bulundu.

Perge antik kentinin dünyaya açılması gerektiğini ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, “Antalya’ya gelen yabancı turistlere Perge’yi tanıtmak, Antalya’daki turizmci arkadaşlarımızın da vazifesidir” dedi.

Antik kentin muhteşem bir yer olduğuna ancak çok az bir kısmını gün yüzüne çıkarabildiklerine işaret eden Bakan Kurtulmuş, Perge antik kentinin bütün ihtişamı ile yeniden ziyaretçilere kazandırılması için yapılacak çok işlerinin olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin, Perge antik kenti gibi kültürel miraslarına gerçekleştirdiği ziyaretler ile bu tarihi şehirleri, antik kentleri yerinde görmek, eksiklikleri tespit etmek ve neler yapılabileceği konusunda en kısa zamanda eldeki imkanlar ölçüsünde hangi adımların atılabileceğini tespit etmeyi amaçladığını belirten Kurtulmuş, “Perge antik kentini uluslararası ziyaretçilere açmamız lazım” dedi.

Buralarda zor şartlarda ve kıt imkanlarla çalışıldığının altını çizen Bakan Kurtulmuş, tarihi mekanların ortaya çıkartılması için çok ciddi gayret sarf edildiğini dile getirdi.

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zenginlik yok"

Perge antik kentinde kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zenginliğin olmadığını kaydettiği konuşmasına şöyle devam etti:

“İki kulenin restorasyonu ile ilgili ihaleye çıkılmış ve ihale yapılmış. Şimdi stadyumun ihalesi yapılıyor ve o tamamlanmak üzere. Tiyatro ile ilgili proje ihalesi de yapılacak. Antik şehrin içerisinde çok sayıda heykel ve sütun tespit edilerek ayağa kaldırılmış. Orada bazı kazıların yapılması lazım. Yerdeki mozaikler yıpranmasın diye üzeri kumla, koruyucu bir madde ile kapanmış. Çalışmalar bittikçe de o alanlar ziyarete açılacak ve ziyarete açılan yerlerdeki mozaiklerde sıyrılar o mozaiklerde gün yüzüne çıkacak.”

“En iyisini yapmaya gayret ediyoruz”

Bu konuya çok para ayırabilmeyi arzu ettiklerini dile getiren Bakan Kurtulmuş, “Gönül ister ki, 10-20 yılda yaptığımız işi iki yılda yapalım. Ama maalesef Türkiye’nin imkanları dolayısıyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Esas olan bu değerlerin farkında olunmasını sağlamaktır” dedi.

Daha önce Kibyra antik kentinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Senfonik Türküler Konseri’ne de atıfta bulunan Bakan Kurtulmuş, bu tür etkinliklerle bütün Türkiye’nin ve dünyanın ilgisini buraya çekmeye gayret ettiklerini söyledi.

Antalya’da sektörün çok büyük bilgi birikimine sahip olduğuna da vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“M.Ö. 4 bin yıldır bu şehir burada duruyor. Üzerine Helenistik Dönem’de, Roma Dönemi’nde bir şeyler ilave edilmiş. Ancak, burası hakkında farkındalığı artırmak için turizmcilerimize de çok şey düşüyor. Antalya’da çok yüksek bir turizm potansiyeli var ve sektörün çok büyük bilgi birikimi var.”

AA