Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Domagoj Vida, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takımın bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Vida, “Antalya kampı hızlı ve güzel geçti. Takıma çabuk adapte oldum. Beşiktaş’ın çok büyük bir aile olduğunu gördüm. Uzun yıllardır burada oynamış gibi kendimi hissettim. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. İlk maçımda üç puan almak önemliydi. İlk maçım iyi geçti diyebilirim. Elimden gelen her şeyi vermeye çalışacağım. Zamanla daha iyi olacağımı düşünüyorum. Yeni arkadaşlarımın oyununa uyum sağlamak için zaman gerekir, şu an her şey yolunda” şeklinde konuştu.

“SÜPER LİG’DE TEMPO ÇOK YÜKSEK”

Süper Lig’in çok güçlü bir lig olduğunu belirten Hırvat futbolcu, “Ukrayna Ligi de çok güçlüydü. Burada tempo yüksek. Sezon sonuna kadar mücadelemizi en üst seviyede vereceğiz. En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz. Vodafone Park’ta oynamak için sabırsızlanıyorum. Evimizdeki ikinci yarının ilk maçından mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın enerjisini görmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Fazla söze gerek yok. Sözlerin en yükseği derim onlar için. Ailem geldikten sonra İstanbul’a alışacağım. İstanbul inanılmaz bir şehir. Burada çok mutlu olacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

Domagoj Vida, röportajın son bölümünde tek kelime olarak verdiği cevaplarda; Şenol Güneş için ‘Beyefendi’, Pepe için ‘Şampiyon’, Mitrovic için ‘Geleceğin Oyuncusu’, Quaresma için ‘Rüzgar’ ve Negredo için ‘Güçlü’ ifadeleri kullandı.