En iyi küresel proje gururu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzman Öğretim Görevlisi Zeynep Melike Altay Kızıltaş’ın tasarladığı Antalya Expo Kulesi, ‘kültür yapılarında en iyi küresel proje’ seçildi. Global Best Project Awards ödülünü alan proje, Dünya Mimarlık Festivali’nde de finale kaldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, uluslararası alanda kazandığı başarılara bir yenisini daha ekledi. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Uzman Öğretim Görevlisi Zeynep Melike Altay Kızıltaş, tasarladığı ve 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak hizmete giren Antalya Expo Kulesi ile dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden birini kazandı.

İnşaat sektörünün saygın uluslararası dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından her yıl düzenlenen Global Best Project Awards (en iyi küresel proje ödülleri) yarışmasında Antalya Expo Kulesi, Cultural (kültür yapıları) kategorisinde en iyi küresel proje seçildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Uzman Öğretim Görevlisi Zeynep Melike Altay Kızıltaş, Antalya Expo Kulesi tasarımıyla Dünya Mimarlık Festivali’nde (WAF2017) finale kaldı. Dünya Mimarlık Festivali, 14-17 Kasım tarihlerinde Almanya’nın Berlin kentinde yapılacak.

İKONİK SEYİR KULESİ





Türkiye’nin Eyfel’i olarak adlandırılan Expo Kulesi, Antalya’nın simgesi üç kapılar ve palmiye ağaçlarından esinlenerek tasarlandı. 100.7 metre yüksekliğindeki kulenin tepesinde biri kapalı, ikisi açık üç seyir terası yer alıyor. Kule, alanın çevresini panoramik olarak seyretme imkanı sunarken, EXPO 2016 Antalya’nın en önemli cazibe unsurlarından biri oldu. Kule, EXPO sonrasında da Antalya turizmine hizmet etmeye devam ediyor. Kulenin üstünde biri açık, ikisi kapalı olmak üzere 3 kat seyir terası bulunuyor. Üç asansörün her biri 13 kişi taşıyabiliyor.

ŞEHRİN SİMGESİ OLDU

Zeynep Melike Atay Kızıltaş ve Serdar Kızıltaş tarafından Türkiye’nin düzenlediği ilk Expo etkinliği için tasarlanan proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından Antalya EXPO için açılan yarışmada da birinci olmuştu. Kızıltaş, kulenin tasarlanma aşamasını şöyle anlattı: “Şehir için simge bir yapı tasarlamamız gerektiğini düşündük. Antalya’nın dinamiklerinin farkındaydık. Bunları, projeye doğru bir şekilde aktardığımızı düşünüyorum. Yarışmada istenen bir gözlem kulesi tasarımı olduğu için insanları belirlenen kata çıkardıktan sonra rahat bir şekilde gezecekleri ve seyir yapabilecekleri alanlar tasarlamayı hedefliyorduk. Ayrıca şehir simgesi olacak bu yapının, şehirden izler taşıması gerektiğini düşünüyorduk. İki hafta sadece siluet çalıştık. Tüm simge yapıları inceledik. ‘İçinde ne olmalı’dan önce hep ‘nasıl bir iz bırakacak?’ diye düşündük. Silueti çözdük sonra hemen 3 boyuta geçtik.”

TÜRKİYE’NİN EYFEL’İ

EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından düzenlenen ve EXPO Kulesi Mimari Proje Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılara yönelik ödül töreninde birinciliği elde eden proje, Türkiye’nin Eyfel’i olarak nitelendirildi. EXPO 2016 Antalya Genel Sekreteri Selami Gülay, ödül töreninde, Eyfel Kulesi’nin de 1889’da EXPO için yapıldığını ve dünyanın sembol yapılardan biri haline geldiğini hatırlatarak, Antalya EXPO Kulesi’nin de Türkiye’nin Eyfel’i olacağını vurguladı.