İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

En İyi Alarm Ürünleri Desi Alarm

Sürekli işyerini ve evini düşünen kişiler; aklınız işyerinizde ve evinizde kalmasın! Desi Alarm, tüm alarm ürünlerinde büyük indirim kampanyası başlattı. 99 liradan başlayan alarm ürünlerini hemen al kafan rahat takıl!

23 Haziran 2017 Cuma 22:42
En İyi Alarm Ürünleri Desi Alarm

En İyi Alarm Ürünlerinde En İyi Fırsat

Desi Alarm, yüzde yüz yerli mühendislik tasarımı alarm ürünlerinde en uygun fiyat avantajı sunuyor. Büyük indirim kampanyası kapsamında ev ve işyeriniz için gelişmiş ve standart alarm sistemlerine uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

İthal Değil, Tamamen Yerli Alarm Sistemi

Çin’den ithal edilen alarm ürünlerinin kısa süre sonra bozulması veya devre dışı kalarak güvenlik açıkları oluşturmasından yakınan birçok kişi var. Desi Alarm, yüksek performans ve uzun ömürlü alarm ürünleriyle ithal edilen sistemlerden çok daha avantajlı.

Kaliteli Servis Hizmetleri

Yüzde yüz müşteri memnuniyetini ilke edinen Desi Alarm, hızlı ve çözüm odaklı çalışan servis hizmetleriyle tüm alarm ürünlerinde en az 2 yıl garanti sunuyor.

Hemen Desi Alarm ürünlerindeki büyük indirim avantajından faydalanın! Bütçenize en uygun kaliteli alarm ürünlerine anında sahip olun.

Keşif, Servis, Satış ve Montaj için 0850 304 46 16 – 0212 619 11 11 – 0216 572 55 10 numaralardan ve web sitemizden Desi Alarm ile iletişime geçebilirsiniz.

Site Adresi: https://www.desialarmi.com/desi-alarm-iletisim/

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 22:42
  1. Desi Alarm
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. 'Fransa'yı Nazilerin elinden biz..
    3. ABD'de F-16 kaza yaptı!
    4. Londra'da 5 büyük binada yangın..
    5. Avrupa’yı kıskandıran tablo! Türkiye..
    6. Otobüs şoförlerinden etekli protesto!
    7. BAE ne yapacağını şaşırdı! Katar’a..
    8. BAE'ye Belçika'dan büyük şok! 8..
    9. Katar'dan yeni hamle! 37 ülkeye...
    10. Bakan Işık'tan "zehirlenme"..
    11. Tarkan’la fizy’de rekor
    12. Başkan Uğur'un Bayram Mesajı...
    13. Bakan Soylu: Biz iftar yaparken 5..
    14. Başkan Çelik: Bayramlar Allah’ın..
    15. Başkan Uğur belediye personeli ile..
    16. Kağıthane'den Kudüs'e Kardeşlik..
    17. Nazi Almanyası'ndan Hamburg kararı!..
    18. Elveda Ey Şehr-i Ramazan
    19. Marmaris'te otel skandalı: Bir odayı..
    20. ‘Bilinçli Okuma Atölyesi’ 2. Yılını..
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    'Rabia' heykeline Ülkücülerden anlamsız tepki!
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!