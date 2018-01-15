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En hareketli yanardağ lav püskürtmeye başladı!

Filipinler Albay bölgesinde bulunan Mayon yanardağının lav püskürtmeye başlamasıyla, birkaç hafta içinde yanardağda "tehlikeli bir patlama" olabileceği uyarısı yaptı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:05
En hareketli yanardağ lav püskürtmeye başladı!

Filipinlerin en hareketli yanardağı, yeniden aktifleşerek lav püskürtmeye başladı.

Enstitünün yöneticisi Renato Solidum, yanardağda meydana gelen buhar patlamalarının Cumartesi gününden bu yana sürdüğünü ve patlamalar nedeniyle çevre köylerin külle kaplandığını söyledi.

Solidum ayrıca, yanardağın kraterinde katılaşmış lav bulunma olasılığının olduğunu ve yakın bir zamanda yanardağın patlayabileceğine dikkat çekti.
Ülkenin acil durum mücadele kuruluşunun yetkilileri de, yanardağın Cumartesi günü kül püskürtmeye başlamasından bu yana yaklaşık bin ailenin Mayon’dan güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladılar.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:05
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