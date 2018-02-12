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En halkçısının köpeği 40 bin TL!

Siyasetten önce çaycılık yaptığını her fırsatta övünerek söyleyen CHP’li Gürsel Tekin de sosyeteye ayak uydurdu! Görev yaptığı belediyelerde adı usulsüzlüklere karışan, vatandaşın evine ayakkabı ile giren, ‘millet perişan fatura ödeyemiyor’ diyen Tekin’in Tayland’dan fahiş fiyatlara köpek satın aldığı ortaya çıktı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
En halkçısının köpeği 40 bin TL!

Her seçimde milletin oyuna talip olduklarını ifade eden CHP’nin millette nasıl yük olduğu bir kez daha belgelendi. Meclis imkânlarından faydalanarak haberleşme ve yakıt harcamalarıyla bir numara olan CHP’li vekillere bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz günlerde TBMM’ye şov amaçlı “Millet perişan fatura ödeyemiyor” şeklinde yazılı soru önergesinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in Tayland’dan fahiş fiyatlara köpek satın aldığı ortaya çıktı. Kendisini sürekli “halkın içinden biri” olarak tanımlayan Tekin’in sosyetenin köpeği olarak bilinen “Pomeranian’ cinsi köpeğe toplam 40 bin lira verdiği öğrenildi.

CHP’YE GİREN KÖŞEYİ DÖNÜYOR

CHP’deki siyasi macerasının “yolsuzluk” ve “iltimas” başlıklı pek çok habere konu olmasını unutup, AK Parti Hükümetine “yolsuzluk” iftirası atan ve “3,5 milyon insan, geçim savaşı veriyor” diyerek şov yapan Gürsel Tekin ile ilgili şok bir bilgiye ulaşıldı. Siyasete girmeden önce garsonluk yapan, kavun-karpuz satan Tekin, CHP’ye girer girmez köşeyi döndü. Meclis imkanlarını gelişi güzel kullanan Gürsel Tekin’in tanesi 20 bin liraya “sosyetenin köpeği” olarak bilinen “Pomeranian’ cinsi köpekten 2 tane aldığı bildirildi.

SOSYETEYE YENİ GİRENLERİN GÖZDESİ

Eşi Nihan Tekin ile birlikte aldıkları ortak karar sonucu Tayland’dan geçtiğimiz hafta getirtilen Pomeranian ırkı köpek, “lüks evcil hayvan” olarak biliniyor. Tekin ailesinin ise, insanların hayata karşı daha mutlu ve daha motive olduğuna inandıklarını için köpek aldıkları bildirildi. Avuç içi büyüklüğündeki ağırlığı 1-2 kiloyu geçmeyen Tayland şecereli Pomeranian cinsi köpeklerin genellikle sosyeteye yeni giren, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri ve sanatçılar tarafından tercih edildiği ifade edildi. Her biri binlerce dolar değerinde lüks evcil hayvanlar, Serdar Ortaç, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Akın Türkmen, Doğa Konakoğlu, Aref Ghafouri, Kemal Başbuğ, Oğuz Berkay Fidan, Seren Serengil gibi isimlerde bulunuyor.

HALKIN EVİNE AYAKKABI İLE GİRİYOR

CHP’li Tekin, halkın içinden biri olduğunu ifade ederek, siyasete girmeden önce çaycılık yaptığı anlatmış bu konuda çok sayıda demeç vermişti. Gürsel Tekin, “halktan biri olduğunu” iddia etmesine rağmen ev ziyaretlerinde büyük skandallara imza atıyor. Gürsel Tekin ve bir diğer CHP’li prens Eren Erdem’le birlikte babaanesini ziyaret ettiklerine dair bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Fotoğrafta Eren Erdem’in ayakkabılarını çıkardığı görülürken, Tekin ve CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın eve ayakkabıyla girdiği görülürken, sosyal medyada bu olay büyük tepki çekmişti. Aynı Gürsel Tekin, Suriyeli bir ailenin evine de ayakkabısıyla girmişti.

CHP’li Tekin, halkın içinden biri olduğunu ifade ederek, siyasete girmeden önce çaycılık yaptığı anlatmış bu konuda çok sayıda demeç vermişti. Gürsel Tekin, “halktan biri olduğunu” iddia etmesine rağmen ev ziyaretlerinde büyük skandallara imza atıyor. Gürsel Tekin ve bir diğer CHP’li prens Eren Erdem’le birlikte babaanesini ziyaret ettiklerine dair bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Fotoğrafta Eren Erdem’in ayakkabılarını çıkardığı görülürken, Tekin ve CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın eve ayakkabıyla girdiği görülürken, sosyal medyada bu olay büyük tepki çekmişti. Aynı Gürsel Tekin, Suriyeli bir ailenin evine de ayakkabısıyla girmişti.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
  1. Gürsel Tekin
  2. köpek
  3. CHP

YORUM YAZ

  • özgürözgür3 dk önce
    birilerinin zoruna mı gitti, bunların yaptığı yolsuzluk değil di mi? bu köpekleri bir bakan alsaydı aynı şeyi der miydi, yok asla. chp lilerde asla vicdan görmedim!bizi vicdana çağırırlar, kendileri salağa yatarlar.
  • HamidoHamido52 dk önce
    AYNI ZAMANDA İKİYÜZLÜLÜK VE HALKI APTAL YERİNE KOYMAKTIR OYUNU ALDIĞI SEÇMENİ ALDATMAKTIR.
  • Emekli48Emekli4856 dk önce
    Son yıllarda evin içinde köpek beslemek moda oldu. Hevesini alanlar sonra bu köpekleri sokağa salınca sokaklar köpek doldu. Bazı sadist ruhlular bazen bu köpeklere işkence edince bu köpekleri sokağa bırakanlar veya aynı karakterde olanlar tepkide en ön saflarda yer aldı. Elbette hayvanları korumamız lazım da.Bu sırada yanıbaşımızdaki muhtaç insanları görmez olduk.
  • HassoHasso1 sa önce
    Halkçılık bahane , indiragandicilik şahane
  • şenerşener1 sa önce
    bunlarla uğraşmayın yolsuzlukların peşine düşün zor geliyor dimi
  • zzzzzz1 sa önce
    bu ülkedeki eğitim sistemi cehapeli zenginlere köle ve koyun yetiştirme amaçlı kurulmuştur. bu yüzden bu ülkeden bilim adamı zor yetişiyor. eğitim sistemi değişmeli.
  • MaraşlıMaraşlı1 sa önce
    Bunun adına sonradan görmelik diğer adıyla görgüsüzlük derler.
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