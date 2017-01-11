En güzel cevap belediyeden geldi!

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Karlı günler geçiren İstanbul'da Üsküdar'da sokakta soğuktan üşüyen kediler için yuva yapmak isteyen gençlere mahalleden iki kişi saldırmıştı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu olay üzerine Üsküdar Belediyesi de harekete geçti.

'MUTLU SON'

Belediye ekipleri olayın yaşandığı sokağa dün gece özel yapılmış büyük bir kedi evi götürdü. Belediyenin bu tavrı yine sosyal medyadan hayli yoğun destek gördü.

Olayın kahramanı genç kız sosyal medya hesabından "Polis geldi, bize saldıranlar ne kadar hayvansever olduklarını anlattılar. Şu an hallolmuş görünüyor. Teşekkürler herkese" diye yazdı. Ardından belediyenin kedi evi getirdiği videoyu paylaşıp "Belediye kedi evi getirdi, mutlu son" dedi. Belediye ekipleri kediler için mama da bıraktı.