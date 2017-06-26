İşte en fazla siber saldırıya maruz kalanlar

Kaspersky Lab'in fidye yazılımı tehditleri hakkında yayınladığı yıllık rapordan derlediği bilgilere göre, fidyeci siber korsanlar Nisan 2016-Mart 2017 döneminde en fazla Türkiye'ye saldırırken, Türkiye'de siber saldırıya uğrayan insanlar arasında fidye saldırısına maruz kalanların oranı yüzde 7,93 oldu.

Sıralamada Türkiye'yi yüzde 7,52 ile Vietnam, yüzde 7,06 ile Hindistan, yüzde 6,62 ile İtalya, yüzde 6,25 ile Bangladeş ve yüzde 5,98 ile Japonya takip etti.

Raporda dikkati çeken bir diğer nokta ise, 2015-2016 yılındaki sıralamada yer almayan Türkiye, Bangladeş, Japonya, İran ve İspanya yüzde 5’i aşan oranlarla listeye bu sene giriş yaptı.

İlk on ülke içerisinde önceki rapor dönemine göre en çok artış yaşayan ülkeler ise Japonya, Türkiye ve Vietnam oldu. İstatistiklere göre, bu ülkeler 2016-2017 döneminde Crysis ve Locky adlı fidye yazılımı ailelerine bağlı artış yaşadılar.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Rapora göre bilgisayar kullanıcıları fidyeci "hacker"lardan korunmak için verilerini düzenli olarak depolamalı ve kullandıkları antivirüs programlarının "Sistem İzleyici" fonksiyonlarını açık tutmayı unutmamalı.

Kurumsal bilgisayar kullanıcıları ise her zaman her verinin bir yedeğini bulundurmalı ve bilgi teknolojileri (IT) personelini eğitmeli.

Fidye yazılımı saldırılarının kurbanı olan bireysel ve kurumsal kullanıcılar durumu zaman kaybetmeden en yakınındaki emniyet teşkilatına bildirmeli.