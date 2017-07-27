En fazla işsizlik bu alan mezunlarında

İnsani Gelişme Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre; en yüksek işsizlik edebiyat fakültesi mezunlarında. Onu güzel sanatlar, fen, mimarlık ve hukuk fakülteleri izliyor

9 AY İS ARIYOR

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) İstanbul'da İstihdama ilişkin Trendlerin Belirlenmesi' araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre, İstanbul'da işsizler ortalama 9 ay iş arıyor, işsiz grup içinde 15-34 yaş arası ilköğretim, ortaokul ve altı eğitim alanlar birinci sırada; lisans ve üstü eğitim görenler ikinci sırada yer alıyor. Eğitimli grupta en yüksek işsizlik oranı, edebiyat fakültesinden mezun olanlarda.

STAJ ETKİLEMİYOR

Araştırmada, iş ararken staj yapmış olmakla olmamak arasında anlamlı bir fark bulunmadığı belirtiliyor. Staj gibi mesleki eğitim kursu almış olmak da çalışma hayatımda istihdama yönelik özel bir etki yaratmıyor, işveren kategorisinde düşük eğitimliler daha yüksek oranda olurken, eğitim ve kendi hesabıma çalışma arasında eğitim düzeyi ile ters orantı olduğu dikkati çekiyor.

'YENİ İŞLER İŞ ALANLARI OLUŞTURULMALI'

İşsizlerin büyük bölümünün düşük ve yüksek eğitimlilerden oluştuğunu söyleyen İNGEV Kurucu Başkanı Vural Çakır, "İnsanların eğitim almayı istemedikleri alanlarda çalışma oranı oldukça yüksek. Ayrıca çalışanların iş tatminleri de az. İşverenlerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Bir kişi işe girdiğinde başka birini işsiz bırakmamalı. İşsizliğin azaltılması için yeni iş yaratılmalı" dedi.

YABANCI DİL İLGİSİ

İşsizlerin girişimcilik, liderlik, yabancı dil gibi eğitimlere ilgisi fazla.

Eğitim sonrası staj yapmak, çalışma hayatında özel bir avantaj yaratmıyor.

İşveren olmakla eğitim düzeyi ters orantılı.

İnsanların eğitim almayı istemedikleri alanlarda çalışma oranı daha yüksek.

Araştırmaya göre çalışanların iş tatminleri düşük.

Kadın eğitimi arttıkça işgücüne katılım da artıyor