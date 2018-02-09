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Hangi ilde kaç kişiye 1 otomobil düşüyor

Otomobil sayısının 12 milyonu geçtiği Türkiye'de 4 kişiye 1 otomobille Ankara ilk sırada yer alıyor.

09 Şubat 2018 Cuma 10:29
Hangi ilde kaç kişiye 1 otomobil düşüyor

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2017 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 218 bin 945 oldu.

ARAÇLARIN YARISINDAN FAZLASINI OTOMOBİLLER OLUŞTURUYOR

Türkiye'de toplam araç sayısı içerisinde aslan payını yüzde 54,1 ile otomobiller aldı. Ülkedeki toplam otomobil sayısı 2017'de 12 milyon 35 bin 978 oldu.

EN FAZLA OTOMOBİL İSTANBUL'DA

İl bazında bakıldığında Türkiye'de en fazla otomobilin 2 milyon 813 bin 27 ile İstanbul'da olduğu belirlendi. Bu rakam Türkiye'deki toplam otomobil sayısının yüzde 23,4'üne tekabül etti. İstanbul'u,1 milyon 376 bin 928 otomobille Ankara, 739 bin 809 otomobille İzmir, 477 bin 336 otomobille Antalya, 473 bin 250 otomobille Bursa ve 346 bin 270 otomobille Konya takip etti.

Otomobil sayısı en düşük şehir ise Hakkari oldu. Yalnızca 2 bin 104 otomobilin bulunduğu şehri, 3 bin 293 otomobille Tunceli ve 3 bin 914 otomobille Ardahan izledi.

ANKARA'DA 4 KİŞİYE BİR OTOMOBİL DÜŞÜYOR

Türkiye'de genelinde yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düştü.

Nüfusa göre otomobil yoğunluğunun en fazla olduğu il Ankara oldu. Nüfusu 5 milyonu aşan Başkent'te kayıtlı 1 milyon 376 bin 928 otomobil bulunduğu tespit edildi. Bu çerçevede Ankara'da her 4 kişiye bir otomobil düştü.

Otomobil sayısının en fazla olduğu İstanbul'da ise 15 milyonluk nüfus dikkate alındığında her 5,3 kişiye bir otomobil tekabül etti.

Öte yandan Hakkari, nüfusa oranla otomobil sayısında listenin en altında yer aldı. Nüfusu 275 bin 761 olan şehirde yaklaşık her 131,1 kişiye bir otomobil düşüyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:29
  1. Ankara
  2. Hakkari
  3. otomobil sayısı

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