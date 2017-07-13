Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

En fazla adımı Hong Kong atıyor

Akıllı telefonlardan edinilen verileri inceleyen bilim adamları, günde en fazla adımı Hong Kongluların attığını, en az yürüyenlerin Endonezyalılar olduğunu tespit etti. Türkiye ise günlük 5 bin adım atıyor.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:58
En fazla adımı Hong Kong atıyor

Akıllı telefonlardan edinilen veriler, dünya çapında 111 ülkede insanların günlük hayatlarında ne kadar hareketli olduğunu ortaya koydu. Dünya çapında günlük ortalama 4 bin 961 adım atıldığı, Hong Kongluların 6 bin 880 adımla listenin başına oturduğu belirtildi.

Endonezya listenin en altında

Listede yer alan diğer ülkelerden Çin'de ortalama 6 bin 189, Japonya'da 6 bin 10, İspanya'da 5 bin 936, İngiltere'de 5 bin 444, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4 bin 516 ve Brezilya'da 4 bin 289 adım atıldığı kaydedildi. Endonezya, 3 bin 513 adımla listenin en altında yer alıyor.

Türkler günlük ortalama 5 bin adım atıyor

Türkiye ise günlük ortalama 5 bin adımın atıldığı ülkeler arasında bulunuyor.

Herkesin hemen hemen aynı sayıda adım attığı ülkelerde obezite ve fazla kilonun daha az görüldüğü ancak adım sayısında kişiler arasındaki makas açıldığında obezite riskinin arttığı belirtildi. Bu ülkelerde bazılarının neredeyse hiç yürümediği, kimilerinin de çok fazla yürüdüğü kaydedildi.

Veriler erkek ve kadınlar arasındaki hareketlilik farkını da ortaya koydu. Buna göre erkekler kadınlardan daha fazla yürüyor. Bu farkın, "hareketlilik makasının" açık olduğu ülkelerde daha belirgin olduğu ifade edildi. Neredeyse herkesin aynı oranda hareket ettiği, Japonya gibi düşük obezite oranına sahip ülkelerde kadınlarla erkeklerin benzer seviyelerde egzersiz yaptığı görüldü. Öte yandan, ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde kadınların daha az aktif olduğu tespit edildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:58
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Japonya
  4. Japon
  5. Hong Kong
  6. Brezilya
  7. Birleşik Arap Emirlikleri
  8. İspanya
  9. Arabistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    1. İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    2. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    3. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    4. Trafikte kaç kadın sürücü var?
    5. Kapıyı hışımla kapattı! Vladimir..
    6. Barcelona Azpilicueta'yı istiyor
    7. HTC U11’in Türkiye fiyatı açıklandı
    8. Galatasaray'ın forma sponsoru THY
    9. Afyonkarahisar’da haşhaş hasadı başladı
    10. Kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılıyor
    11. Aylar sonra bir ilk! Aynı masada..
    12. Aylar sonra ortaya çıktı! Aynı masada..
    13. Trump 'Çok tehlikeli yer’e indi!
    14. Donald Trump'tan Putin'e çağrı!
    15. Numan Kurtulmuş Brüksel’de..
    16. En fazla adımı Hong Kong atıyor
    17. 'Suikast timi'nin yargılanmasına devam..
    18. Bingöl'de öldürülen teröristlere ait..
    19. 'Şehzadeler Şehri' ekoparkına kavuşuyor
    20. Bursa'da FETÖ Operasyonu: 10..
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı