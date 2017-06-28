Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

En etkili 25 insan arasına girdi

Suriyede Halep kuşatmasındaki sembol isimlerden biri olan Bana, TIME'ın internetteki en etkili insanlar listesinde yer aldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 19:03
En etkili 25 insan arasına girdi

Geçen yıl, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar sırasında, annesinin desteğiyle paylaştığı Twitter mesajlarıyla tanınan 8 yaşındaki Bana Alabed, Amerikan TIME dergisinin internetteki en etkili insanlar listesinde yer aldı.

25 kişilik listede ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yazar J. K. Rowling, pop şarkıcısı Rihanna gibi kişiler de bulunuyor.

TIME her yıl yayımladığı listeyi, küresel çapta sosyal medyada etki ve haber olma kriterleriyle hazırlıyor.

Halep kuşatması sırasında @AlabedBana Twitter hesabında Doğu Halep'ten birçok fotoğraf ve video paylaşılmıştı.

Hesabın yaklaşık 366 bin takipçisi bulunuyor.

Bana ve ailesi, Aralık 2016'da Doğu Halep'ten tahliye edilmeleri ardından Türkiye'ye yerleşmişti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 19:03
  1. Doğu Halep'
  2. TIME
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözünü bile kırpmadı! Şehitten geriye bu görüntüler kaldı
    1. Gözünü bile kırpmadı! Şehitten geriye..
    2. Kritik görüşmenin ardından ABD'den..
    3. Bakan Tüfenkci: Yol yapıyoruz,..
    4. ABD'den PYD açıklaması
    5. Ahmet Davutoğlu'nun acı günü
    6. Şehit cenazesinde CHP çelengine tepki
    7. Dünya devinden flaş Türkiye kararı!
    8. Rusya'dan sert cevap: Misilleme yaparız!
    9. Eşinin ölümünü kaydetti! Kızının..
    10. Maduro duyurdu, Venezuella'da darbe..
    11. CHP'nin kirli planı deşifre oldu!
    12. Türkiye Yemen için harekete geçiyor...
    13. Ve ABD geri adım atıyor.....
    14. Kılıçdaroğlu'na şehit babasından sert..
    15. İki mahalleyi DEAŞ’tan geri aldılar
    16. AIPS'den Al Jeziraa kararı!
    17. Bosna Hersek'te 507. Ayvaz Dede..
    18. Ruanda soykırımı ile ilgili korkunç..
    19. Müslümanlar aç kalsın diye tarım..
    20. Türkçe sevdalısı Boşnaklar..
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…