En etkili 25 insan arasına girdi
Suriyede Halep kuşatmasındaki sembol isimlerden biri olan Bana, TIME'ın internetteki en etkili insanlar listesinde yer aldı.28 Haziran 2017 Çarşamba 19:03
Geçen yıl, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar sırasında, annesinin desteğiyle paylaştığı Twitter mesajlarıyla tanınan 8 yaşındaki Bana Alabed, Amerikan TIME dergisinin internetteki en etkili insanlar listesinde yer aldı.
25 kişilik listede ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yazar J. K. Rowling, pop şarkıcısı Rihanna gibi kişiler de bulunuyor.
TIME her yıl yayımladığı listeyi, küresel çapta sosyal medyada etki ve haber olma kriterleriyle hazırlıyor.
Halep kuşatması sırasında @AlabedBana Twitter hesabında Doğu Halep'ten birçok fotoğraf ve video paylaşılmıştı.
Hesabın yaklaşık 366 bin takipçisi bulunuyor.
Bana ve ailesi, Aralık 2016'da Doğu Halep'ten tahliye edilmeleri ardından Türkiye'ye yerleşmişti.