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En ekonomik Fiorino pazara girdi

Fiat Fiorino, benzin motorlu versiyonu ile 43 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve zengin standart donanım listesiyle otomotiv pazarına girdi.

29 Ekim 2017 Pazar 13:01
En ekonomik Fiorino pazara girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretimine başlangıcının 10'uncu yılını kutlayan ve Fiat Professional Ailesi'nin en küçük üyesi olarak ön plana çıkan Fiat Fiorino'nun model yelpazesine sonbaharla birlikte yeni bir motor seçeneği katıldı.

Küçük hafif ticari araç sınıfının öncüsü Fiorino'nun satış fiyatıyla en ekonomik seçeneği olarak dikkati çeken benzin motorlu versiyonu, 43 bin 900 TL'den başlayan fiyatı ve zengin standart donanım listesiyle otomotiv pazarındaki en ulaşılabilir araç olmayı hedefliyor.

Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilen benzinli Fiorino'da 1.4 litrelik 77 HP gücünde motor 5 ileri vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor.

100 km'de ortalama 6.9 litrelik yakıt tüketimiyle dizelleri kıskandıran performans sergileyen “Benzinli Fiorino", EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, yol bilgisayarı, 5 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, ısıtmalı ön koltuklar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir standart donanım listesi sunuyor.

Fiorina, LPG dönüşümüne uyumlu olan benzinli motoru sayesinde hem ekonomi hem konfor arayan ticaret erbablarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 13:01
  1. Fiat Professional Ailesi
  2. Fiorino
  3. Pop
  4. Safeline
  5. Premio
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