En Doğru Tercih İçin Neler Yapılmalı

1 - Puan türünüze göre istediğiniz üniversite ile bölüm ya da programların listesini çıkarın. Listeyi hazırlarken kılavuzun ilgili bölümünü satır satır inceleyin.

2 - Listeye girecek üniversiteleri puan türünüze göre belirleyin.

3 - Seçtiğiniz bölüm ya da programın yeni üniversitelerde (fakültelerde) olup olmadığına bakın. Çünkü yeni bölümlerin puanı düşük olabiliyor. Hatta burs oranları da avantajlı oluyor.

4 - Sıralamanızı puanınıza paralel olarak en çok istediğiniz yerden en az istediğiniz yere doğru yapın. Sonuçta aldığınız puanın değeri kadar listede yer alan üniversitenin sıralaması da önemli.

5 - Adaylar en çok 1. tercih ile 2. tercih arasında bocalıyor. Burada puanınız kadar istek yönünüzü devreye sokun.

6 - Puanlara göre yaptığınız sıralama en önemli kriterlerden birisidir. Ancak sizin tercih ettiğiniz bu bölüme geçen yıl en son giren adayın yer aldığı sıralama ne ise onu da dikkate almalısınız.

7 - İstemediğiniz halde size telkinde bulunulup yazdığınız her tercihinizi kazanma ihtimalini göz önünde bulundurun. Sonuç bu yönde olur ve kaydınızı yaptırmazsanız bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınızın yarı yarıya düşeceğini unutmayın.

8 - Birinci sıradaki tercihinizle son tercihiniz arasındaki puan aralığının geniş olmasını sağlayın.

9 - Kılavuzda yer almayan, akademik yapı, burs imkânları, sosyal hayat, kampus imkânları gibi önemli konuları da mutlaka inceleyin, mümkünse üniversiteye gidip tanıtım günleri etkinliklerine katılın.

10 - Listeniz uzun ise önceliklerinizi ve gerçekten istediğiniz bölümleri dikkate alın. Listenizi tamamlamaya da bilirsiniz. Mühim olan istediğiniz bölümlerin doğru bir şekilde sıralanmasıdır.

11 - Hazırlayacağız liste ile meslek seçiminizi de yaptığınızı unutmayın.

12 - Listede yer alan üniversitelerin bulunduğu illerin hayat koşullarınıza uyup uymadığına mutlaka bakın.

13 - Tercih sıralamasını yaptıktan sonra bir uzmandan mutlaka inceleme yapmasını rica edin.

Kısaca, arzu ettiğiniz üniversitede okumak istiyorsanız; sınavda aldığınız puan, taban puan, başarı sıralaması, kılavuzda belirtilen özel koşullar ve üniversitelerin vaatlerini dikkate almadan tercihlerinizi belirlemeyiniz.