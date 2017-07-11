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En çok Müslüman kadınlara saldırıyorlar

Avustralya'da yapılan bir araştırma, ülkede İslamofobik saldırılara en çok kadınların maruz kaldığını ortaya çıkardı

11 Temmuz 2017 Salı 20:58
En çok Müslüman kadınlara saldırıyorlar

Avustralya'da yapılan bir araştırma, ülkede İslamofobik saldırılara en çok kadınların maruz kaldığını gösterdi.

Avustralya İslamofobi Sicili ve Charles Sturt Üniversitesi İslami İlimler ve Medeniyet Merkezi ortaklığında hazırlanan, Avustralya İslami İlimler ve Araştırma Akademisi, Avustralya Çeşitlilik Konseyi ve bazı üniversitelerin katkıda bulunduğu raporda, Avustralya İslamofobi Siciline Eylül 2014-Aralık 2015 döneminde bildirilen 243 olay incelendi.

İslamofobik saldırıyı, "Müslümanlara günlük hayatlarında yönlendirilen küfür, kötüleme, nefret veya şiddet içeren sözlü ve fiziksel saldırılar" olarak niteleyen rapora göre, İslamofobik saldırıların yüzde 68'i kadınlara yönelik oldu.

SALDIRIYA UĞRAYAN HER 5 KADINDAN 4'Ü BAŞÖRTÜLÜ

Araştırmaya göre, saldırıya uğrayan her 5 kadından 4'ü başörtülüyken, her 10 kadından 3'ünün saldırı sırasında yanında çocuğu bulunuyordu.

Raporda, İslamofobik saldırıların yüzde 48'inin kalabalık ortamlarda düzenlendiğine ancak görgü tanıklarının saldırıların sadece 4'te 1'ine müdahale ettiğine işaret edildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 20:58
  1. Avustralya
  2. İslamofobik
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