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En büyüklerden biri! THY merkez kuruyor

Türk Hava Yolları, tek yapı üzerine kurulu en büyük simülatör eğitim tesislerinden birini kuruyor.

En büyüklerden biri! THY merkez kuruyor
Eklenme: 30 Aralık 2016, 02:18
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Florya'da bulunan 60.000 m2'lik arazisi üzerinde Mayıs 2016 tarihinde Hisar İnşaat tarafından yapımına başlanan Uçuş Eğitim Merkezi (Flight Training Centre) Türkiye'nin ve dünyanın tek yapı üzerine kurulu en büyük simülatör eğitim tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 25.000 m2 kapalı alana sahip bu tesiste, 18 adet simülatör cihazı ile eğitim verilebileceği gibi, aynı zamanda, diğer sosyal alanları ile değişik eğitim aktiviteleri ve etkinlikler de yapılabilecek.

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1100 kva gücüne sahip Dinamik UPS sistemi, 2 adet 1250 kva'lık jeneratör tesisi ve yine 2 adet 1250 kva'lık trafo tesisi ile 1 saniye dahil elktrik kesintisinin öngörülmediği bu tesisin iklimlendirmesi de çok güçlü mekanik cihazlar ile sağlanmakta.

En kaliteli ürünler ve markalar ile tesis edilen bu yapının uzun yıllar boyu gerek THY pilotları ve adaylarına gerekse de dışarıdan bu hizmeti almaya gelen yabancı müşterilere hizmet vermesi planlanıyor. Toplam 1 yılda tamamlanması planlanan bu eğitim binasının hali hazırda 1 fazı THY A.O'na teslim edilmiş ve 3 adet simülatör cihazı montajı başlamış durumda.


(Sabah)
 
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Ayhan

Mesela bu kiymetli yatirimi istanbul disinda yapmaniza engel olan ne? Erzurumda malatyadasivasda yapilamazmiydi bu tesis?? Istanbulda olmasini mecbur kilan sebeb ne acaba?? Hem istanbuldaki yogunluktan sikayet ediniz anadoludaki geri kalmisliktan ama hala yatirimlari istanbula yapiniz!!! Bu tutarli bir tutum degil???? Benzeri bir cok yatirim icin gecerli aslinda!!!

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