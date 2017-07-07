Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla başlatılan 0,50 emsal artışı uygulaması, şehirde kentsel dönüşümü artıran önemli bir adım oldu. Turizmde başlayan ve konut alanında ise Nilüfer Sitesi ile hız kazanan kentsel dönüşüm faaliyetleri, İstanbul Caddesi As Merkez karşısında inşa edilecek kentsel dönüşüm projesinin temelinin atılmasıyla hız kazandı.

Bursa’da sağlıklı kentsel dönüşümün önemini her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin İstanbul Caddesi’ne değer katacağını söyledi. Altepe, “Bursa dönüşümde önemli bir adım daha atılıyor. Her gün yeni bir temel atma, kentsel dönüşüm atılımı yapılıyor. Eski binalar yıkılıyor, yerlerine yeni yaşama alanları kazandırılıyor. Kentsel dönüşüme destek veriyoruz” diye konuştu.

Bursa’nın 1. derece deprem bölgesinde olduğunu da hatırlatan Başkan Altepe, “Bursa’da yapılan kentsel dönüşümlerde, bölgeye değer katacak yatırımlarda öncelikle otopark ve sosyal donatı alanlarının bulunmasını önemsiyoruz” dedi.

“İstanbul Caddesi, Bursa’nın en önemli girişi”

Başkan Altepe, emsal artışı uygulamasıyla 211 sitenin dönüşümden faydalandığını sözlerine ekleyerek, “En büyük kentsel dönüşüm Bursa’da oluyor. 0,50 emsal artışı uygulaması, turizmde tuttu, sonra konut alanlarında da yapılmaya başlandı. Güzel bir dönüşüm oldu” diyerek uygulamaların bitişik nizam yerleşim alanlarında ve mahallelerde de uygulanması çalışmalarının olduğuna işaret etti.

Kentsel dönüşümün günden güne önem kazandığını vurgulayan Başkan Altepe, “İstanbul Caddesi, Bursa’nın en önemli girişi. Burada raylı sistemde 9 istasyon yapılacak, cephe boyunca dönüşüm sağlanacak. Bütün İstanbul Caddesi’nin çehresi değişiyor, şehrin vitrini oluyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Zekeriya Birkan ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa’daki kentsel dönüşüm adımlarının önemine işaret ederek, İstanbul Caddesi’nin vizyonuna yakışacak projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.