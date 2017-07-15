“En büyük güç yüce milletimiz”

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mehmet Yüksel, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü” olması nedeniyle basın açıklamasında bulundu. Sinop İŞKUR Toplantı Salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mehmet Yüksel, yönetim ve denetim kurulu üyeleri katıldı.

Yüksel burada yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik, beraberliğini ve milletimizin serbest iradesi ile seçilmiş Cumhuriyet hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 15 Temmuz’un yıl dönümünde yeniden en kuvvetli bir biçimde bir defa daha kınıyoruz. Ahilik gelenek ve kültüründen gelen her zaman devletin ve milletin yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkarlarımız nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman Cumhuriyet ve rejim düşmanlarına mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkan tanımayacaktır. Dün olduğu gibi bugünde her zaman milletimiz ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır.

Milletimizin asil idaresine dayanan demokrasimizi sahiplenme yaşatma ve geliştirme noktasında esnaf ve sanatkarlarımız her zaman olduğu gibi tek vücut ve sarsılmaz bir irade ile devletimizin, milletimizin ve meşru Cumhuriyet hükümetimizin yanında yer alacaktır. 15 Temmuz 20116 yüce milletimize ve devletimize acımasızca saldıran kirli ve sapık eller kırılmış ve tüm dünyaya milli iradeye sahip çıkma azim ve kararlılığımız ülke olarak gösterilmiştir. Dimdik ayakta durabilmek, milletimizi ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkabilmek için rehavete kapılmadan çalışmalıyız. Hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek gayret ve çaba göstermeliyiz. Biz esnaf ve sanatkarlar teşkilatı olarak ülkemizin geleceğine güveniyor, milletler camiası içerisinde ülkemizin hak ettiği en iyi yere en kısa sürede ulaşacağına, en büyük gücün yüce milletimizin iradesi olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.