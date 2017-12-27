En büyük esir takası gerçekleşti!

Ukrayna'nın doğusunda yıllardır devam eden gerilimde, bugün son üç yılın en büyük esirtakası gerçekleşti.

Reuters haber ajansı, Ukrayna ordusunun serbest bıraktığı Rusya yanlısı milislerin Donetsk yakınlarında otobüslere bindiğini bildiriyor.

Donetsk'in kuzeyindeki Bakhmut'tan yola çıkan otobüslerin çevresindeki silahlı askerler dikkat çekerken, serbest kalan esirlerden biri objektiflere orta parmağını gösterdi.

Ukrayna'da patlak veren gösterilerin ardından yönetimin değişmesiyle, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında başlayan çatışmalar üçüncü yılını doldurdu. Savaşta bugüne dek 10 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği sanılıyor.

Savaş sırasında Kırım'ı ilhak eden Rusya, halen Batılı devletlerin yaptırımı altında.

