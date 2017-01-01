En büyük düğüm: FETÖ

Moskova’da yaptığı açıklamada “Türkiye’de huzur ve istikrarın devamı” temennisinde bulunan Kerry’nin darbeye karşı demokratik olarak seçilmiş hükümetin yanında durduğuna dair herhangi bir ifade kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

Nitekim gecenin ilerleyen saatlerinde Türkiye’de başta silahlı kuvvetler olmak üzere hiç kimsenin darbe girişimine destek vermediği anlaşıldıktan sonra önce Obama’dan, daha sonra da Dışişleri Bakanlığından Kerry adına ikinci açıklama geldi.

Her iki açıklamada da ABD’nin “seçilmiş hükümetin yanında olduğu” ve “darbe girişimini kınadığı” kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye tarafından FETÖ elebaşının iadesi için gönderilen belgeleri “yetersiz” bulması, Ankara tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Tüm bunlara ek olarak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel’in “ABD’nin dostu bazı subayların tutuklandığı” açıklaması, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltti. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, darbe girişiminden 45 gün sonra Türkiye’yi ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “ziyaret etmekte geciktikleri için üzgün olduğunu” ifade etti.

Biden’ın, ziyaret sırasında, ABD Adalet Bakanlığından bir grup uzmanın Türkiye’ye gelip Adalet Bakanlığı yetkilileriyle iade dosyaları üzerinde çalışacaklarını açıklaması ilişkilerin nispeten yumuşamasını sağladı.

Ancak zaman içinde bu konuda dikkate değer bir mesafenin kat edilememesi, Ankara’da “ABD’nin iade konusunda samimi olmadığı” şeklinde yorumlandı.

BOZDAĞ’IN WASHINGTON TEMASLARI

Ankara’nın konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak ilk kez bir Adalet Bakanı ABD’yi ziyaret ederek mevkidaşıyla “iade talebini” yüz yüze görüştü. Ekim ayı sonunda gerçekleşen ziyarette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Washington’da ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Bozdağ, temaslarını, “Bu konunun Türkiye için öneminin birinci ağızdan ilgili muhatabına iletmek için geldik” sözleriyle değerlendirdi. Türkiye’nin bu süreçte ABD’ye 4 iade dosyası ve geçici tutuklama talebi göndermiş olmasına rağmen tutuklama talepleri yerine getirilmemekle birlikte, bu konuda yöneltilen sorulara ABD’li yetkililer “iade dosyalarını incelemeye devam ediyoruz” şeklinde cevap vermekle yetindiler.

Trump’ın görevi devraldıktan sonra FETÖ ve PYD konularında belirleyeceği tavrın, Türk-Amerikan ilişkilerindeki yeni istikameti önemli ölçüde tayin edeceği belirtiliyor.