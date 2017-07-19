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En büyük destekçisini kaybedebilir!

Euro bölgesi tahvilleri, AMB tahvil alımlarını kademeli olarak azaltmaya yaklaşırken en büyük destekçisini kaybetmek üzere olabilir

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:55
En büyük destekçisini kaybedebilir!

Standard Life Investments Ltd., JPMorgan Chase & Co. ve Aviva Investors'daki para yöneticileri, Avrupa Merkez Bankası gevşek para politikasından çıkmaya yaklaşırken Euro bölgesi tahvillerini almaktan kaçınıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın 20 Temmuz'da vereceği son politika kararından fazla bir şey beklenmezken, çoğu yatırımcı, tahvil alımlarının kademeli olarak azaltılmaya Eylül veya Ekim ayında başlanacağını bekliyor. 

Standard Life Investments'da Edinburgh merkezli para yöneticisi Jack Kelly, "Siyasi riskler hafifliyor, büyüme rakamları ve özellikle ekonomik güven verisi olumlu. Avrupa Merkez Bankası'nın bu fırsatı değerlendirmemesi pek gerçekçi gözükmüyor" diye konuştu. 

Euro bölgesinde tahviller, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin 26 Haziran'da Portekiz'de bulunduğu bölgedeki yukarı yönlü baskıların aşağı yönlü baskıların yerini aldığı açıklamasından bu yana satışa uğruyor.

BloombergHT

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:55
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