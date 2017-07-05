En az terör kadar tehlikeli… Gençlerimiz büyük tehlike altında!

Uyuşturucu krizi her geçen gün büyüyor, daha fazla gencimizi bataklığına çekiyor. Göz göre göre büyüyen tehlike, artık günlük hayatta bile karşılaşılan bir belaya dönüşüyor. Açıklanan resmi verilere göre, Türkiye’de 9 yılda tamı tamına 661 kimyasal uyuşturucu madde türü tespit edildi. Bu 661 maddenin 238’ini “bonzai” ismiyle bilinen sentetik karışımlar oluşturdu. 2016’da uyuşturucudan 143 kişi hayatını kaybederken, 63’ü bonzai yüzünden gerçekleşti. 1-2 liraya bile satılan kimyasal bela, kırmızı alarm veriyor.

SÜREKLİ ARTAN BİR SORUNA DÖNÜŞTÜ...

Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (AMATEM) Prof. Dr. Murat Kuloğlu, Türkiye’de sürekli artan uyuşturucu sorunuyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

UYUŞTURUCUNUN DAHA AZ ZARARLI OLANI OLMAZ

Uyuşturucu kullanımında çirkin bir algı operasyonunun yönetildiğini belirten Kuloğlu, “Bazı hastalar ‘Ben eroin kullanmıyorum, esrar kullanıyorum’ diyerek sanki daha iyi bir şey yapıyormuş gibi anlatıyor. Bu işin daha az zararlı olanı diye bir şey olamaz” dedi.

9 YILDA 661 ÇEŞİT UYUŞTURUCU

Çiçek yaptığı açıklamada, “Yüzlerce uyuşturucu çeşidi bonzai ismiyle ülkemize girdi. ‘Hoş’ gözükmesi için bu ismi kullanıyorlar. İçeriği kimyasal maddelerden ibaret… Türkiye’de 2008-2017 yıllarında 661 kimyasal uyuşturucu türü tespit edildi. 661 kimyasal uyuşturucunun 238’ini ‘bonzai’ ismiyle bilinen kimyasal maddeler oluşturuyor” diye konuştu.

Kimyasal afetler Türkiye’nin yakasını bırakmıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Caner Çiçek’in verdiği istatistikî bilgiler olayın vahametini açıkça gösteriyor. Çiçek yaptığı açıklamada, son 11 yılda “bonzai” adı verilen 238 farklı kimyasal uyuşturucu tespit edildiğini bildirdi. Caner Çiçek, “Yüzlerce uyuşturucu çeşidi bonzai ismiyle ülkemize girdi. ‘Hoş’ gözükmesi için bu ismi kullanıyorlar. İçeriği kimyasal maddelerden ibaret… Türkiye’de 2008-2017 yıllarında 661 kimyasal uyuşturucu türü tespit edildi. 661 kimyasal uyuşturucunun 238’ini ‘bonzai’ ismiyle bilinen kimyasal maddeler oluşturuyor” diye konuştu.

ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETMEK

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Caner Çiçek, Sivil Düşüncü Derneği’nce Antalya Büyükşehir Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirilen “Uyuşturucu ile Mücadele” söyleşisinde, toplumun mutluluk anlayışının farklılaştığını söyledi. Mutluluğun dışarıda, suni şeylerle değil, toplumsal değerlerde aranması gerektiğine dikkat çeken Çiçek, toplumda “Uyuşturucu ilkokula kadar düştü” gibi yanlış bir algı bulunduğunu dile getirdi. Çiçek, “Müdürlük olarak ilkokuldaki hiçbir çocuğa işlem yapmadık. Çocuk Şube Müdürlüğü de yapmadı. Böyle psikolojik bir algı var. Biz Avrupa’ya göre uyuşturucu kullanımında daha düşük oranlardayız” dedi.

“DAHA AZ ZARARLI OLANI DİYE BİR ŞEY OLAMAZ”

Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (AMATEM) Prof. Dr. Murat Kuloğlu, Türkiye’de sürekli artan uyuşturucu sorunuyla karşı karşıya olduklarını kaydetti. Uyuşturucu kullanımında çirkin bir algı operasyonunun yönetildiğini belirten Kuloğlu, “Bazı hastalar ‘Ben eroin kullanmıyorum, esrar kullanıyorum’ diyerek sanki daha iyi bir şey yapıyormuş gibi anlatıyor. Biz uyuşturucu türlerinin birine daha uzak ya da daha yakın davranamayız. Bu işin daha az zararlı olanı diye bir şey olamaz” dedi.

HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETMELİYİZ

Prof. Dr. Murat Kuloğlu, her türlü bağımlılığı hastalık olarak kabul ettiklerini belirterek “Sentetik uyuşturucu tabii ki bir sorun. Bu madde daha kolay elde edilebiliyor, ulaşılabilirliği daha kolay. Burada önemli olan insanları eğiterek zararlarını anlatıp caydırıcılığı ön plana çıkartmak… Ayrım yapmadan bütün maddelere eşit bakarak mücadele etmeliyiz. Bazı hastalar ‘Ben eroin kullanmıyorum, esrar kullanıyorum’ diyerek sanki daha iyi bir şey yapıyormuş gibi anlatıyor. Biz uyuşturucu türlerinin birine daha uzak ya da daha yakın olmadan davranmamız gerekiyor. Medyanın da buna dikkat etmesi gerekiyor. Hiçbir zaman bir maddeyi daha ön plana çıkarmadan her türlü bağımlılıkla mücadele etmeliyiz.”

KAYNAK: Milli Gazete