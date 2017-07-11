En az 2 bin ölü... Çatışmalar devam ediyor...

Yerel "Daily Tribune" gazetesi, uzun süredir iktidardaki PDP-Laban partisinin üyesi olan ve adı açıklanmayan bir hukukçuya dayandırdığı haberinde, Marawi'de örgütün 23 Mayıs'ta başlayan kuşatması ve sonrasında düzenlenen operasyonlar sırasında ölen sivillerin sayısının 2 bin civarında olduğunu yazdı.

İddiayla ilgili internet üzerinden söyleşi yapılan Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ise "Bunlar, doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler. Operasyonlar hala sürüyor. Bununla birlikte yetkililer, Marawi kentinden edinilen veriyi değerlendirmeyi, sağlamlaştırmayı ve doğrulamayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Lorenzana, halka Marawi'deki ölü sayısıyla ilgili doğruluğu ispat edilmemiş bilgi paylaşımından uzak durulması çağrısında da bulundu.

- Duterte'den kuşatmanın yakında son bulacağı açıklaması

Bu arada Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marawi'deki kuşatmanın 10-15 gün içinde son bulabileceğini söyledi.

Duterte, Marawi'deki operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, bu hafta yeniden Filipinler askerleriyle kente gitmeye çalışacağını belirterek, DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün kuşatmasına 10 ila 15 gün içinde son verilebileceğini, öte yandan örgütün oluşturduğu tehdidin ülkenin başına bela olmayı sürdüreceğini belirtti.

Marawi'de yaklaşık iki aydır süren çatışmalar ve operasyonlarda terörist olduğundan şüphelenilen 381 kişinin yanı sıra 39 sivil ve 90 asker öldü.

Filipinler ordusu, dün itibariyle Marawi'de çatışmalara sahne olan bölgede 300 kadar sivilin mahsur kaldığını açıkladı.

Çatışmalar nedeniyle kentten ve çevresinden 400 bin sivilin ayrılmak zorunda kaldığı belirtiliyor.