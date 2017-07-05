Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

En az 18 milyar dolar yatırım yapacak

Samsung, yaptığı açıklamayla çip ve yeni nesil akıllı telefon ekran teknolojilerine en az 18.6 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Samsung, bu yatırımıyla yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:17
En az 18 milyar dolar yatırım yapacak

Japon Toshiba ve yerel rakibi SK Hynix ile sektörde ciddi bir rekabet içerisinde olan Samsung, her sene yonga teknolojilerine 10 milyar dolar civarında yatırım yapıyordu. Habertürk'te yer alan habere göre yeni yatırımın neredeyse iki misline çıkacak olması ise Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından yapılan çağrıyla ilişkilendiriliyor.

Moon Jae-in, ülkenin işsizlikle mücadele harekâtı kapsamında büyük şirketlere daha fazla iç yatırım yapması çağrısında bulunmuştu. Samsung'un planı ise 2021 yılı itibarıyla 440 bin pozisyon oluşturmak.

Devlet başkanının çağrısına uydu

Samsung'un bu dev yatırımı Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee'nin yokluğunda kritik kararların gecikmesiyle ilgili yatırımcıların endişelerini de gidereceği düşünülüyor. Bilindiği üzere, Samsung Grubu devrik başkan Park Geun-Hye'ye siyasi çıkarlar için rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Çip teknolojisinin en yoğun kullanıldığı hafıza kartlarının 2017 yılında rekor kâr getirmesi bekleniyor zira akıllı telefon, sunucu, bilgisayar ve kameraların vazgeçilmez parçalarından biri olan hafıza kartlarının fiyatı yoğun talepten dolayı yükseliyor.

Sektör uzmanlarına göre yüksek kalite depolama ürünleriyle uyum için de daha güçlü NAND çipler gerekiyor ve bu anlamda ciddi bir arz eksikliği var.

2 yeni fabrika açılacak

Samsung'un en büyük yatırımı, 12.5 milyar dolarla Pyeongtaek bölgesindeki yeni NAND çip fabrikasına yapması bekleniyor. 2021 yılı itibarıyla faaliyete geçmesi beklenen fabrikanın yanı sıra Hwaseong'da da yarı iletkenler için 5 milyar dolar civarında bir üretim hattı inşası planlanıyor.

Samsung'un yüzde 90 oranında kontrol ettiği OLED ekran panelleri için de 1 trilyon won yani yaklaşık 870 milyon dolarlık yatırım gelecek ve üretim kapasitesi artırılacak. Zira Samsung'un ekran panellerinin en büyük müşterilerinden biri de Apple. Apple'ın amiral gemisi iPhone için çıkaracağı yeni 8 serisinde bu ekranların kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:17
  1. Samsun
  2. Japon
  3. Güney Kore
  4. Apple
  5. Habertürk
  6. Samsung
  7. Toshiba
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    1. Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    2. Antibiyotik direnci dezenfektanlarla..
    3. SGK'dan SMA hastaları için yeni karar..
    4. Hindistan'da sel felaketi: 20 kişi öldü
    5. Terörden yargılanan Figen Yüksekdağ..
    6. Sıcaklarda süt alırken dikkat edin
    7. Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı..
    8. Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması
    9. Gezi provokatörü BBC yine sahnede.....
    10. Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi..
    11. Önce yatağa bağladı sonrası felaket…..
    12. Ardahan’da silahlı çatışma! 5 yaralı
    13. Kayseri'de silahlı kavga: 2 ölü 15..
    14. Rize'de FETÖ operasyonu: 12 kişi..
    15. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başbağlar..
    16. F 16 pilotlarını da FETÖ belirlemiş
    17. Adana'da erkeklerle birlikte polise..
    18. Çocuğunuzu bu içeceklerden uzak tutun
    19. Emenike'nin "Beşiktaş'a gel" sözüne..
    20. Evini tesise çevirdi: Çay kahve meyve..
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek