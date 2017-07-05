En az 18 milyar dolar yatırım yapacak

Japon Toshiba ve yerel rakibi SK Hynix ile sektörde ciddi bir rekabet içerisinde olan Samsung, her sene yonga teknolojilerine 10 milyar dolar civarında yatırım yapıyordu. Habertürk'te yer alan habere göre yeni yatırımın neredeyse iki misline çıkacak olması ise Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından yapılan çağrıyla ilişkilendiriliyor.

Moon Jae-in, ülkenin işsizlikle mücadele harekâtı kapsamında büyük şirketlere daha fazla iç yatırım yapması çağrısında bulunmuştu. Samsung'un planı ise 2021 yılı itibarıyla 440 bin pozisyon oluşturmak.

Devlet başkanının çağrısına uydu

Samsung'un bu dev yatırımı Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee'nin yokluğunda kritik kararların gecikmesiyle ilgili yatırımcıların endişelerini de gidereceği düşünülüyor. Bilindiği üzere, Samsung Grubu devrik başkan Park Geun-Hye'ye siyasi çıkarlar için rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Çip teknolojisinin en yoğun kullanıldığı hafıza kartlarının 2017 yılında rekor kâr getirmesi bekleniyor zira akıllı telefon, sunucu, bilgisayar ve kameraların vazgeçilmez parçalarından biri olan hafıza kartlarının fiyatı yoğun talepten dolayı yükseliyor.

Sektör uzmanlarına göre yüksek kalite depolama ürünleriyle uyum için de daha güçlü NAND çipler gerekiyor ve bu anlamda ciddi bir arz eksikliği var.

2 yeni fabrika açılacak

Samsung'un en büyük yatırımı, 12.5 milyar dolarla Pyeongtaek bölgesindeki yeni NAND çip fabrikasına yapması bekleniyor. 2021 yılı itibarıyla faaliyete geçmesi beklenen fabrikanın yanı sıra Hwaseong'da da yarı iletkenler için 5 milyar dolar civarında bir üretim hattı inşası planlanıyor.

Samsung'un yüzde 90 oranında kontrol ettiği OLED ekran panelleri için de 1 trilyon won yani yaklaşık 870 milyon dolarlık yatırım gelecek ve üretim kapasitesi artırılacak. Zira Samsung'un ekran panellerinin en büyük müşterilerinden biri de Apple. Apple'ın amiral gemisi iPhone için çıkaracağı yeni 8 serisinde bu ekranların kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.