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En acılı son görev... Baba imam, oğlu cenaze

Bursa'da kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren er Muhammet Cevat Yeşilkaya'nın Iğdır'daki cenaze namazını, imam babası kıldırdı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:18
En acılı son görev... Baba imam, oğlu cenaze

Bursa'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden jandarma er Muhammet Cevat Yeşilkaya'nın cenazesi, memleketi Iğdır'da imam babasının kıldırdığı namaz sonrası toprağa verildi.

Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren er Yeşilkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Bursa'dan uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Burada cenaze nakil aracına alınan erin naaşı, konvoyla il merkezine bağlı Küllük köyüne götürüldü.

Köy camisinde düzenlenen askeri törende, Yeşilkaya'nın öz geçmişi okundu.

Yeşilkaya'nın cenaze namazını, köy imamı babası Musa Yeşilkaya, gözyaşları arasında kıldırdı. Törende baba Musa ve anne Sebiha Yeşilkaya ile erin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Ardından askerlerin omzunda cenaze nakil aracına konulan erin tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığına götürüldü. Cenaze, burada defnedildi.

Törene, Vali Enver Ünlü, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, protokol üyeleri ve kurum amirleri de katıldı.

Oğullarının öldüğünü Bursa yolunda öğrenmişler

Anne ve babasının, acemi er Muhammet Cevat Yeşilkaya'nın gelecek günlerde düzenlenecek yemin töreni için Bursa'ya giderken, yolda oğullarının hayatını kaybettiği haberini aldığı öğrenildi. Ardından baba Musa ve anne Sebiha Yeşilkaya'nın, Bursa'dan oğullarının cenazesini alarak uçakla Iğdır'a geldiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:18
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