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Suriyeli anne 4.kattan düşen bebeğinin cansız bedenini böyle izledi

2 yaşındaki Suriyeli bebek 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Anne yaşlı gözlerle bebeğinin düştüğü pencereden yerde yatan cansız bedenini izledi.

04 Temmuz 2017 Salı 16:08
Suriyeli anne 4.kattan düşen bebeğinin cansız bedenini böyle izledi

Afyonkarahisar'da, Suriye uyruklu 2 yaşındaki bir bebek oturdukları 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından bebeğin annesi çocuğunun düştüğü pencereden yaşlı gözlerle bebeğinin cansız bedenini izlerken, şoka giren babayı ise bir polis memuru başını okşayarak teselli etmeye çalıştı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda iddialara göre Suriye uyruklu İbrahim ailesinin 2 yaşındaki Meryem isimli kız bebekleri, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. Penceredeki sinekliğe yüklenen küçük bebek, sinekliğin açılmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile pencerenin açık olduğunu görünce aşağı baktıklarında korkunç manzara ile karşılaştı. Komşuların yardımı ile 112 Acil Servis ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz bebeğin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri ise olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı.



BÜYÜK ACI

Yaşanan olayın ardından bebeğin ismi henüz belirlenemeyen annesi çocuğunun düştüğü pencereden aşağıya cansız şekilde yatan bebeğine bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Bebeğin babası Muhammed İbrahim ise çocuğunun hemen yanı başında diz çökerek ağladı. Şoka giren babayı bir polis memuru başını okşayıp, omzunu ve kollarını tutarak teselli etmeye çalıştı. Yapılan incelemelerin ardından küçük bebeğin cansız bedeni olay yerine çağrılan Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, küçük bebeğin pencereye nasıl çıktığının ise araştırıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:08
  1. Afyon
  2. Suriyeli bebek
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  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Allah Rahmet eylesin Ablama sabır ver Allah ac.
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