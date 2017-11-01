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Emzirilen bebekler sağlıklı oluyor

En az 2 ay boyunca emzirmenin, ani bebek ölümü (SIDS) riskini neredeyse yarı yarıya düşürdüğü bildirildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:15
Emzirilen bebekler sağlıklı oluyor

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 2 bin 259 ani bebek ölümü vakası ve kontrol grubunda yer alan 6 bin 894 bebeğin incelendiği 8 uluslararası çalışmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırma, annenin en az 2 ay boyunca bebeğini emzirmesinin, SIDS riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını ortaya koydu. Bilim adamları, 2 aydan az süre emzirmenin böyle bir etki meydana getirmediğini de vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 14:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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