Emzirilen bebekler sağlıklı oluyor

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 2 bin 259 ani bebek ölümü vakası ve kontrol grubunda yer alan 6 bin 894 bebeğin incelendiği 8 uluslararası çalışmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırma, annenin en az 2 ay boyunca bebeğini emzirmesinin, SIDS riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını ortaya koydu. Bilim adamları, 2 aydan az süre emzirmenin böyle bir etki meydana getirmediğini de vurguladı.