'Savaşa ve ölmeye hazır olun!'

Çin'in kurucusu Mao Zedung'dan bu yana en önemli lideri olduğu iddia edilen Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 bin ağır silah donanımlı askere hitabında Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) emirlerini yerine getirip ülkenin askeri gücünü sergilerken ne zorluklardan ne de ölümden korkmaları mesajını verdi.

Çin'i dünyanın bir numaralı gücü yapmak için bir dizi projeyi hayata geçiren Şi, daha önce 2050'ye kadar Çin'in dünyanın en güçlü ordusuna sahip olması hedefini koymuştu.

​Kuzeydeki Hebei bölgesinde askerlere hitap eden Şi'nin askeri kamuflaj kıyafetler giymesi ve siyah deri eldiven takması dikkat çekti. Çin lideri, 'ordunun, her zaman savaşa hazır, muharebede becerikli ve yeni çağda parti ile halkın koyduğu görevleri yerine getirmek için kazanmayı garanti edecek elit ve güçlü bir kuvvet oluşturması gerektiğini' söyledi.

​​ÇKP'nin resmi gazetesi Halkın Günlüğü, ''Şi Cinping, talimatlarını açıklarken gökgürültüsü gibi şiddetli ve bitmek bilmeyen bir alkış koptu'' diye yazdı. Habere göre ülke çapında 4 bin ayrı üste askerler, Başkomutan Şi'nin konuşmasını dinlemek için toplandı. Askerler, Halk Kurtuluş Ordusu'nun kızıl bayrağına dönerek 'Merkezi Askeri Komisyon Başkanı (Başkomutan) Şi'nin emirlerine kesinkes itaat edeceklerine' dair yemin etti.

'DÖNÜM NOKTASI'

ÇKP'nin İngilizce gazetesi Global Times, 'Çin ve Hong Kong'da gerçekleştirilen bir dizi üst düzey askeri gözden geçirmelerin parçası olarak Şi'nin askerlere hitabının bir dönüm noktası teşkil ettiğini' yazdı.