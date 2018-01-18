Emre'nin tekmeliğindeki arma olay oldu

Tecrübeli futbolcu ikinci yarısında oyuna dahil olduğu karşılaşmada tekmeliklerinde Fenerbahçe logosu olduğu görülen bir fotoğrafın yayınlanması sosyal medyada tepkilere neden oldu..

Bu kare için açıklama yapan Emre Belözoğlu iddiaları yalanlayarak fotoğraf hakkında "Doğru değil bende Osmanlı tuğrası var" dedi. İşte görüntünün orjinal hali...