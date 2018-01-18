Emre'nin tekmeliğindeki arma olay oldu
Başakşehir'in Türkiye Kupası son 16 turunda Giresunspor'a elendiği karşılaşmada ilginç bir görüntü tartışmaya neden oldu.18 Ocak 2018 Perşembe 08:56
Tecrübeli futbolcu ikinci yarısında oyuna dahil olduğu karşılaşmada tekmeliklerinde Fenerbahçe logosu olduğu görülen bir fotoğrafın yayınlanması sosyal medyada tepkilere neden oldu..
Bu kare için açıklama yapan Emre Belözoğlu iddiaları yalanlayarak fotoğraf hakkında "Doğru değil bende Osmanlı tuğrası var" dedi. İşte görüntünün orjinal hali...