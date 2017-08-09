Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Emrederse asker gibi savaşmaya hazırım'

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona, ABD'nin tepki gösterdiği ve hukuk dışı gördüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:29
'Emrederse asker gibi savaşmaya hazırım'

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaşan Diego Maradona, "Biz ölene dek Chavez'ciyiz. Maduro emrederse, sahip olduğumuz en kutsal şeyi, bayrağımızı almaya çalışan emperyalizme karşı savaşmak ve özgür Venezuela için bir asker gibi giyinir ve savaşırım" dedi.

Latin ülkelerdeki sol hareketlere bugüne kadar verdiği destekle tanınan Arjantinli futbolcu, "Yaşasın gerçek Venezuelalılar, yaşasın Chavez, yaşasın Maduro" ifadeleriyle yıllardır bilinen desteğini sürdürdü.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:29
  1. SPOR Haberleri
  2. SPOR
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    1. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    2. FETÖ'nün yüzbinlerce doları bakın..
    3. İran'da kadın devrimi! 3 kadın bakan..
    4. Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal..
    5. Müftü nikahına destek verdi diye..
    6. Katar'dan flaş hamle! Tam 80 ülke...
    7. Kurtulmuş’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na..
    8. Dortmund resmen açıkladı!
    9. Amerikan ordusundan ayrılıp PKK'ya..
    10. Allah şeriat ile idare olunmayı..
    11. HDP'den tarihi itiraf!
    12. O hastalar için yeni ilaç Türkiye’den..
    13. İdmana çıkmadı, Beşiktaş'a transfer..
    14. 'Emrederse asker gibi savaşmaya hazırım'
    15. Pınar Karşıyaka'dan transfer adımı!
    16. Yahudileri çıldırtan karar
    17. Katar'dan 80 ülkeye müjdeli haber!
    18. Kazdağları'nda 4 ayrı noktada orman..
    19. Dev hastaneler zincirine bir şok daha!
    20. Kendinden büyük balığı yutarken..
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Televizyonlar yayınlarını kesti… Korkulan oluyor! Dünya savaşı çıkmak üzere…
    Televizyonlar yayınlarını kesti… Korkulan oluyor! Dünya savaşı çıkmak üzere…
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!