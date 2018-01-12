Emre'den Fenerbahçe açıklaması! 'Kolum kesilse...'

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Tivibuspor'da yayınlanan TBTŞOV programında Nihat Kahveci ile bir araya geldi

Fenerbahçe'den ayrılırken kendisine yazılan mektup hakkında ilk kez konuşan Emre Belözoğlu, "Benim Fenerbahçe'den ayrılırken yaşadıklarımı Real Sociedad 35 yaşındaki kaptanına yaşatmaz. Veya İnter, bunu yaşatmaz. Oyuncuya en azından değer verdiğini göstermeli. Ben bir mektupla öğrenmemeliydim. Ben ileride yönetici olursam kaptanımı gönderirken mektupla göndermem. Benim kolum kesilir, o mektubu yine de yazmam" dedi.

Kendisinin Fenerbahçe'ye ait olduğunu ifade eden Emre, " Futbolcu oyunun merkezindedir. Bu mesleğin en değerli aktörüdür. Bu böyleyse ve bazi takımlara kendimiz ait hissediyorsak, o takımın değeri olmalısınız. Ben sokakta bunu hissediyorum. Benim altyapım Galatasaray, orada çok şey öğrendim. Bana kattıklarını hiçbir zaman inkar etmedim ama Fenerbahçe'ye kendimi ait hissettiğim için taraftar da bunu bana sokakta hissettiriyor. Şu an beni gördüklerinde boynuma sarılıp ağlayanlar oluyor. Aslında değerli olan da bu" şeklinde konuştu.