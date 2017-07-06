Emre Türkiye'ye gelmeyecek

İsmi Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Emre Mor hakkında bir Alman haber sitesinde Türkiye'ye gelmeyeceği yönünde bir haber yayınlandı.

Haberde Emre Mor'un 'Türk milli takımı oynamaktan dolayı memnunun, ancak kesinlikle Süper Lig'e gelmeyeceğim. Süper Lig'de oynamak gibi bir amacım yok. Türkçe bilmiyorum, Türk kültürüne alışık değilim, Türkiye'de ben bir yabancıyım' dediği belirtildi.

Emre Mor'un Peter Bosz'un gözüne girerek Dortmund'da daha çok süre almaya çalışacağı belirtilen haberde Türk futbolseverlerin Emre Mor'u beklememesi gerektiği kaydedildi.