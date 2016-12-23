Emre Mor'un yanına gidiyor!

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Ömer Toprak'ın adı bir kez daha Borussia Dortmund ile anılıyor.

Alman basınına yansıyan Haberde Borussia Dortmund'un Ömer Toprak'ı transfer edeceği iddia edildi.

Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund sezon sonunda 12 milyon Euro'luk (yaklaşık 44 milyon TL) serbest kalma bedelini ödeyerek Ömer Toprak'ı kadrosuna katacak.



Ömer Toprak, Emre Mor ve Nuri Şahin'den sonra Borussia Dortmund'un üçüncü Türk oyuncusu olacak.

Borussia Dortmund, 27 yaşındaki Türk oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Dortmund yönetiminin şu an itibariyle takımdaki düzeni bozmak istemediği için Ömer Toprak'ı devre arasında değil sezon sonu transfer edeceği de belirtildi.



Daha önce de adı sık sık Borussia Dortmund ile anılan Ömer Toprak'ın 2018 yılına kadar Bayer Leverkusen ile sözleşmesi bulunuyor.

2011'den bu yana Bayer Leverkusen forması giyen 27 yaşındaki Ömer Toprak bu sezon 17 resmi karşılaşmada forma giydi.