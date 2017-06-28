Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için harekete geçti. Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, transfer görüşmesi için Fenerbahçe kulüp binasına geldi.28 Haziran 2017 Çarşamba 15:20
Fenerbahçe'de Jeremain Lens ile yolların ayrılması beklenirken, sağ kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği transfer döneminde çokça konuşulmuştu. Emre Mor da Türkiye'de forma giymeyeceğini açıklamıştı.
Ancak flaş bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, sarı lacivertlilerle görüşmek için Fenerbahçe kulüp binasında bir araya geldi.
NTV Spor