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Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor!

Milli futbolcu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:23
Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe - Emre Mor görüşmelerinde flaş gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeri Muzzi Özcan, twitter hesabından yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu. Bu gelişme, Özcan'ın Emre Mor için Fenerbahçe'yle masaya oturacağı ve bu nedenle İstanbul'a geldiği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Emre Mor'u takımda görmek istediği biliniyor. Yıldırım, bundan yaklaşık 3 ay kadar önce Özcan ile bir araya gelerek genç futbolcunun transferi için istekli olduklarını belirtmişti.

Emre Mor, şu sıralarda İspanya'ya yeni sezon öncesi tatil yapıyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:23
  1. Emre Mor
  2. Fenerbahçe
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