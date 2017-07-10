Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a geliyor

Borussia Dortmund forması giyen Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan'ın bugün İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği belirtildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:47
Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a geliyor

Borussia Dortmund'dan bu yaz transfer döneminde ayrılacağı konuşulan Emre Mor için menajeri Muzzi Özcan İstanbul'a geliyor. Bein Sports'un haberine göre milli futbolcunun menajeri bugün İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelecek.

Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu ifade edilirken, bu görüşme sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

Kadıköy'e gelerek bilgi vermişti

Hatırlanacağı üzere Muzzi Özcan geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe kulüp binasına gelmişti. Herkes Özcan'ın Emre Mor için geldiğini düşünmüş ancak durumun böyle olmadığı ve menajerin sarı lacivertlilerin U19 takımında forma giyen Oğuz Kaan Güçtekin'in profesyonel sözleşmesi için geldiği ortaya çıkmıştı. Genç futbolcunun resmi sözleşmeyi imzaladığı sırada yanında bulunan Muzzi Özcan'ın Emre Mor'un transferindeki son durum hakkında da Fenerbahçe'ye bilgi verdiği ifade edilmişti.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:47
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Kadıköy
  4. Dortmund
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    1. Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu!..
    2. Teröristler Beyaz Saray'ın önünde..
    3. Suriyelilerle ilgili nefret paylaşımı..
    4. Eşi 3 ay önce şehit düşmüştü! Acısına..
    5. Pakistan Hindistan'ı vurdu!
    6. FETÖ kanlı darbesinin canlı şahidi.....
    7. HDP Siirt İl Başkanı gözaltına alındı
    8. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
    9. Sıcak havaların serinleten 8 yiyeceği
    10. Hulusi Akar emri verdi! Hepsi silindi...
    11. İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
    12. Hurdayı ev yaptı kiradan kurtuldu
    13. İstanbul'da yoğun güvenlik önlemi!..
    14. Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a..
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    16. Pendik'te korkutan yangın
    17. Reina katliamcısını böyle kaydetmiş!
    18. Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
    19. Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
    20. Kartla harcamada rekor
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki olaylar ile ilgili açıklama
    Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki olaylar ile ilgili açıklama
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş