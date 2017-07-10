Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a geliyor

Borussia Dortmund'dan bu yaz transfer döneminde ayrılacağı konuşulan Emre Mor için menajeri Muzzi Özcan İstanbul'a geliyor. Bein Sports'un haberine göre milli futbolcunun menajeri bugün İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelecek.

Fenerbahçe'nin oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu ifade edilirken, bu görüşme sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

Kadıköy'e gelerek bilgi vermişti

Hatırlanacağı üzere Muzzi Özcan geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe kulüp binasına gelmişti. Herkes Özcan'ın Emre Mor için geldiğini düşünmüş ancak durumun böyle olmadığı ve menajerin sarı lacivertlilerin U19 takımında forma giyen Oğuz Kaan Güçtekin'in profesyonel sözleşmesi için geldiği ortaya çıkmıştı. Genç futbolcunun resmi sözleşmeyi imzaladığı sırada yanında bulunan Muzzi Özcan'ın Emre Mor'un transferindeki son durum hakkında da Fenerbahçe'ye bilgi verdiği ifade edilmişti.