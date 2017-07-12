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Emre Mor transferinde sorun çıktı!

Emre Mor için belirlenen 4 milyon Euro'luk kiralama bedelini yarı yarıya düşüren sarı-lacivertliler, Ajax'ı çalıştırdığı dönemden beri Emre'yi takip eden Bosz'a takıldı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:18
Emre Mor transferinde sorun çıktı!

Transfer sezonuna tıpkı G.Saray gibi hızlı bir giriş yaparak Mehmet Ekici, Valbuena, Kameni ve Nabil Dirar'la kadrosunu güçlendiren F.Bahçe, Avrupa futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Emre Mor için de girişimlerini hızlandırıştı. Ancak sarı-lacivertli kulübün bu transferde işi şimdilik zor görünüyor.

Geçen sezonun başında Danimarka'nın Nordsjaelland kulübünden 9 milyon 750 bin Euro karşılığında henüz 18 yaşındayken Borussia Dortmund'a transfer olan Emre özellikle A Milli Takım formasıyla çıktığı maçlarda göz doldurmuş ve Türkiye'de taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Ancak istediği patlamayı Borussia Dortmund'da yapmayı başaramayan genç oyuncu, Alman ekibi tarafından biraz daha tecrübe kazanması için kiralık gönderilmeyi düşünülüyordu.

İZLEYİP KARAR VERECEK

Bu konuda girişimlere başlayan F.Bahçe belli bir yol kat etmiş ve B.Dortmund'un kiralama bedeli olarak istediği 4 milyon Euro'yu yarı yarıya düşürerek beklemeye geçmişti. Ancak araya Alman temsilcisinin yeni teknik direktörü Peter Bosz girdi.

Gençlere verdiği önemle bilinen Ajax'ı çalıştırdığı dönemden beri Emre Mor'un farkında olan Bosz, yönetimle yaptığı görüşmede milli oyuncuyu en azından sezon öncesi kampında görmek istediğini ve kiralık gönderilip gönderilmemesine bundan sonra karar vereceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından F.Bahçe'nin Emre Mor transferi şimdilik zora girdi. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:18
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