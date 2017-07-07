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Emre Mor transferinde sıcak saatler!

F.Bahçe’nin milli yıldızın menajeri ile el sıkıştığı, Dortmund’a ise kiralama teklifi sunduğu iddia edildi. Alman ekibinin yanıtını bugün vereceği ileri sürüldü.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:02
Emre Mor transferinde sıcak saatler!

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde tuttuğu Emre Mor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki milli yıldızın menajeri Muzzi Özcan ile son bir görüşme daha yapıp el sıkıştığı ileri sürüldü. Sarı-lacivertliler oyuncu için Dortmund'a da "kiralama" tekfinde bulunuldu.


Bundesliga ekibinin bu teklife bugün yanıt vereceği belirtildi. Dortmund'da yeni teknik direktör Peter Bosz'un, Emre Mor'a geniş kadrosunda çok fazla forma şansı vermeyi düşünmemesi, genç yıldızın Fenerbahçe'ye gelme ihtimalini güçlendiriyor.
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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:02
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